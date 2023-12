INDW vs ENGW: तीसरे टी20 में पांच विकेट से जीत हासिल कर टीम इंडिया ने क्लीन स्वीप का खतरा टाला, इंग्लैंड ने 2-1 से सीरीज जीती

स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) की शानदार पारी के बाद अमनजोत कौर (Amanjot Kaur) के धमाकेदार कैमियों की मदद से भारतीय महिला टीम ने तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय में रविवार को इंग्लैंड को पांच विकेट से शिकस्त देकर सांत्वना जीत दर्ज की. हालांक पहले दो मुकाबले जीतकर इंग्लैंड ने तीन मैचों की सीरीज 2-1 से जीती. इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 126 रन बनाए. भारत ने 19 ओवर में पांच विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल किया.

भारत की ओर से सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने 48 जबकि जेमिमा रोड्रिग्स ने 29 रन का योगदान दिया. इंग्लैंड के लिए फ्रेया केम्प और सोफी एक्लेस्टोन ने दो-दो विकेट लिए.

Amanjot Kaur hits the winning runs #TeamIndia win the 3rd and last T20I by 5 wickets

England win the series 2-1

Scorecard https://t.co/k4PSsXN2T6 #INDvENG | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/yNlXmiKGu7

— BCCI Women (@BCCIWomen) December 10, 2023