Asian Games 2023: कौन है तितास साधु, जिन्होंने भारत को क्रिकेट में दिलाया गोल्ड

Who is Titas Sadhu: ग्वांगझू. भारतीय महिला टीम ने एशियाई खेलों में श्रीलंका को हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया है. महिला टी20 क्रिकेट के फाइनल में टीम इंडिया ने श्रीलंका के सामने 117 रनों का टारगेट रखा. स्कोर भले कम लग रहा था लेकिन ग्वांगझू की धीमी पिच पर तितास ने अपनी रफ्तार का कमाल दिखाया. उन्होंने अपने पहले ही ओवर में 2 विकेट निकालकर भारत को मैच में ला दिया. उन्होंने सबसे पहले संजीवनी (1) को कप्तान हरमनप्रीत कौर के हाथों कैच कराया और इसके बाद विष्मी गुणारत्ने (0) को बोल्ड कर दिया. क्रिकेट को पहली बार एशियाई खेलों में शामिल किया गया है और क्रिकेट से इन खेलों का पहला गोल्ड अब भारत के नाम रहा है.

तितास की पेस और स्विंग का श्रीलंकाई बल्लेबाजों के पास कोई जवाब नहीं था. उन्होंने अपने शुरुआती 3 ओवर में सिर्फ 2 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए. उन्होंने पहला ओवर मेडिन फेंकने के बाद कप्तान चामरी अट्टापट्टू (12) को दीप्ति शर्मा के हाथों कैच कराकर बैकफुट पर ही धकेल दिया. इसके बाद श्रीलंका को बाकी भारतीय गेंदबाजों ने भी दबाव में घेर लिया. तितास ने अपने 4 ओवर के कोटे में कुल 6 ही रन खर्च किए और 3 विकेट लिए.

18 year old Titas Sadhu has single-handedly demolished the Sri Lankan lineup.

Future star of Indian cricket. 🔥🙌#CricketTwitter pic.twitter.com/F4mBDCuWA4

