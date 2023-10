वर्ल्ड कप में हार से मचा भूचाल, पाकिस्तान टीम के चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक ने दिया इस्तीफा

वनडे वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान टीम के शर्मनाक प्रदर्शन के बाद भूचाल मचा है. टीम के खराब प्रदर्शन के बाद चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. वर्ल्ड कप 2023 में लगातार चार हार के बाद पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल की रेस से लगभग बाहर हो गई है.

इंजमाम उल हक ने इस्तीफा ऐसे समय दिया है जब बाबर आजम की कथित चैट भी लीक हुई है. इंजमाम उल हक ने अपना इस्तीफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सुप्रीमो जका अशरफ को भेज दिया है. पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंजमाम उल हक ने टीम के खराब प्रदर्शन की वजह से अपना इस्तीफा नहीं दिया है. कहा जा रहा है कि इंजमाम ने हितों के टकराव के कारण पद छोड़ने का फैसला लिया है. सोशल मीडिया पर हितों के टकराव का मामला सामने आया है. पाकिस्तान की मीडिया के अनुसार इंजमाम ने कहा, लोग बिना रिसर्च के बोलते हैं. मुझ पर सवाल उठाए गए इसलिए मैंने फैसला किया कि बेहतर होगा कि मैं इस्तीफा दे दूं.

वहीं इंजमाम उल हक के इस्तीफे के बाद पीसीबी ने भी एक बयान जारी किया है. पीसीबी ने ट्वीट किया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने टीम चयन प्रक्रिया से संबंधित मीडिया में सामने आए हितों के टकराव के आरोपों की जांच के लिए पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है. समिति अपनी रिपोर्ट और कोई भी सुझाव जल्द से जल्द पीसीबी मैनेजमेंट को सौंपेगी.

Pakistan Cricket Board (PCB) has set up a five-member fact-finding committee to investigate allegations in respect of conflict of interest reported in the media pertaining to the team selection process.

The committee will submit its report and any recommendations to the PCB…

