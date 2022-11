BCCI ने गिनीज बुक में दर्ज कराया अपना नाम, IPL 2022 के फाइनल मुकाबले में हुआ था चमत्कार

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2022 का फाइनल अहमदाबाद में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने आईपीएल 2022 फाइनल का आयोजन नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में किया था. दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल 2022 फाइनल का आयोजन करके अब एक नया इतिहास रच दिया है.

आईपीएल 2022 फाइनल देखने के लिए करीब 1 लाख दर्शक नरेंद्र मोदी स्टेडियम पहुंचे थे और अब इस संख्या के आधार पर बीसीसआई ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड (Guinness Book of World Record) में अपना नाम दर्ज करा लिया है.

आईपीएल फाइनल मुकाबले में 1 लाख से अधिक लोगों की मेजबानी करने वाले इस स्टेडियम का नाम गिनीज बुक में दर्ज किया गया है. बीसीसआई सचिव जय शाह ने रविवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. जय शाह ने रविवार को बताया अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम आईपीएल फाइनल 2022 के दौरान सर्वाधिक दर्शकों की उपस्थिति के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया है.

शाह ने ट्वीट करते हुए लिखा, “टी20 मैच में सबसे बड़ी उपस्थिति के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त करने पर बेहद खुशी और गर्व है. 29 मई 2022 को आईपीएल के अंतिम मैच में 101,566 लोगों ने मैच देखा था. इसे संभव बनाने के लिए हमारे प्रशंसकों का बहुत-बहुत धन्यवाद!”