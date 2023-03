IPL 2023: अरिजीत सिंह ने छुए MS धोनी के पैर, इस अदा पर पिघला इंटरनेट का दिल

क्रिकेट और बॉलीवुड का रिश्ता अपने आप में बहुत खास माना जाता है. शुक्रवार को आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी के मौके पर जब दोनों फील्ड के स्टार ने इस पर एक साथ जुगलबंदी की तो फैन्स की शाम हसीन बन गई. अहमदाबाद में आईपीएल की शुरुआत बेहद खास अंदाज में सिंगर अरिजीत सिंह के सुपरहिट सॉन्ग और इसके बाद फिल्म अभिनेत्री रश्मिका मंदाना और तमन्ना भाटिया के डांस परफॉर्मेंस ने सभी का दिल जीत लिया. लेकिन दिल जीतने का असली तड़का अभी बाकी था और जब अरिजीत सिंह और एमएस धोनी की मुलाकात हुई तो यह कमी भी पूरी हो गई.

दरअसल किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि जब अरिजीत सिंह भारतीय क्रिकेट के सुपरस्टार एमएस धोनी से मुखातिब होंगे तो वह उनके पैर छूकर उनका अभिवादन करेंगे. लेकिन हुआ यही इन दिनों बॉलीवुड के लगभग हर सुपरहिट गाने पर अपनी आवाज का जादू बिखरेने वाले अरिजीत सिंह ने एमएस धोनी के पैर छूकर उनका अभिवादन किया और इस लम्हे ने उनका दिल जीत लिया.

Simplicity At it’s Best Arijit Singh touched MS Dhoni's feet during IPL 2023 opening ceremony. #MSDhoni #ArijitinIPL2023 #IPLonJioCinema pic.twitter.com/iQydhOl7Qr — Divy Trivedi (@DivyTrivedi01) March 31, 2023

इंटरनेट पर फैन्स उनके इस अंदाज की जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक फैन ने लिखा, ‘सिंपलीसिटी अपने शिखर पर. आईपीएल 2023 की ओपनिंग सेरेमनी के मौके पर अरिजीत सिंह ने एमएस धोनी के पैर छुए.’

एक अन्य ने लिखा, ‘विनम्र अरिजीत सिंह कैप्टन कूल एमएस धोनी के साथ.’

एक अन्य ने लिखा, ‘इस जैश्चर को देख दिल पिघल गाय.’

एक और फैन ने लिखा, ‘कोई भी अरिजीत सिंह से बेहतन नहीं . इस बात को याद रखना.’