CSK vs RR मैच के आखिरी ओवर में धोनी को रोकने के लिए अश्विन ने संदीप शर्मा को दिया था ये जोखिम भरा आइडिया

इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के 17वें मैच में राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai super kings) के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करते हुए तीन रन से शानदार जीत हासिल की थी. 176 रनों का पीछा कर रही सीएसके टीम को आखिरी ओवर में जीत के लिए 20 रनों की जरूरत थी और क्रीज पर थे कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni).

ऐसे में किसी भी गेंदबाज का दबाव में होना स्वाभाविक है, कुछ ऐसा ही हाल संदीप शर्मा (Sandeep Sharma) का था और ये दिखा भी जब उन्होंने लगातार दो वाइड गेंदों के साथ ओवर शुरू हुआ. ओवर की अगली दो गेंदो पर लगातार दो छक्के लगाकर धोनी ने एक बार फिर मैच सीएसके के पलड़े में झुका दिया. लेकिन संदीप ने अपनी रणनीति बदली और आखिरी तीन गेंदो पर मात्र तीन रन देकर राजस्थान को जीत दिलाई.

मैच के बाद धोनी के खिलाफ शानदार डेथ ओवर डालने के लिए संदीप शर्मा की जमकर तारीफ हुई. इस मुकाबले के हफ्तों बाद, भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने उस अंतिम ओवर के बारे में विस्तार से बात की और आखिरी डिलीवरी से पहले संदीप के साथ अपनी बातचीत का भी खुलासा किया.

दिलचस्प बात ये है कि अश्विन ने तेज गेंदबाज संदीप शर्मा को “जोखिमपूर्ण” डिलीवरी के साथ जाने का सुझाव दिया था, और खुलासा किया कि उसने ऐसा क्यों किया.