IPL 2023 Award Winners: ट्रॉफी भले चेन्नई ने जीती हो पर अवॉर्ड्स पर गुजरात का रहा कब्जा, जानें कौन बना ऑरेंज और पर्पल कैप विजेता

एमएस धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स ने 5वीं बार इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) का खिताब जीत लिया है. लीग के 16वें सीजन के फाइनल में बारिश से बाधित इस खिताबी मुकाबले का परिणाम निकलने में 20 घंटे से ज्यादा का समय लगा लेकिन अंत में माही की टीम ने गुजरात टाइटंस को धो डाला. चेन्नई ने गुजरात को DLS पद्धति के तहत गुजरात को 5 विकेट से हराकर ट्रॉफी जीत ली.

IPL खिताब जीतने के एवज में चेन्नई सुपर किंग्स को 20 करोड़ रुपए की रकम मिली. तीसरे नंबर पर रहने वाली वाली टीम मुंबई इंडियंस को 7 करोड़ रुपये जबति चौथे नंबर रही लखनऊ सुपर जायंट्स को 6.5 करोड़ रुपये मिले.

चैंपियन भले ही चेन्नई बना लेकिन व्यक्तिगत अवॉर्ड जीतने में गुजरात सबसे आगे रहा. इस सीजन गुजरात टाइटंस के ओपनर शुभमन गिल सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे और उन्होंने ऑरेंज कैप पर कब्जा जमाया.गिल ने 17 मैचों में 890 रन बनाए जिसमें 2 शतक भी लगाए. वहीं, गुजरात टाइटंस के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने 17 मैचों में सबसे ज्यादा 28 विकेट झटकते हुए पर्पल कैप अपने नाम की.