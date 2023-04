Hindi Cricket Hindi

CSK Vs RR Last Over Explained: माही तो मार रहा था, फिर भी संदीप शर्मा ने कैसे रोक लिया? यहां जानें

CSK Vs RR Last Over Explained: माही तो मार रहा था, फिर भी संदीप शर्मा ने कैसे रोक लिया? यहां जानें

चेन्नई सुपर किंग्स को मैच के अंतिम ओवर में जीत के लिए 21 रन की दरकार थी और संदीप शर्मा ने पहली ही दो गेंदें वाइड फेंक कर दबाव अपने ऊपर और बढ़ा लिया. लेकिन अंतिम 3 बॉल पर कर दिया कमाल.

संदीप शर्मा की धोनी के सामने बॉलिंग @IPL-BCCI

CSK Vs RR Last Over Explained: चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) बुधवार को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच की आखिरी गेंद पर 3 रन से हार गई. अपने घर में खेल रही चेन्नई को आखिरी ओवर में जीत के लिए 21 रन की दरकार थी और क्रीज पर उसके सबसे अनुभवी कप्तान और दुनिया के नामी मैच फिनिशर एमएस धोनी (MS Dhoni) और रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) मौजूद थे. रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन (Sanju Samson) ने यहां गेंद युवा कुलदीप सेन को देने की बजाए अनुभवी संदीप शर्मा (Sandeep Sharma) को दे दी. लेकिन ओवर की पहली 3 बॉल पर तो यह उनका गलत फैसला दिख रहा था.

धोनी ने संदीप शर्मा को लगतार दो छक्के जड़ दिए थे. इसके बाद लग रहा था कि रॉयल्स के हाथ से यह मैच निकल चुका है. लेकिन इसके बाद अंतिम 3 बॉल पर संदीप शर्मा ने अपना अनुभव झोंकते हुए मैच का पासा फिर पलट कर रॉयल्स को जीत दिला दी.

ऐसा था- संदीप शर्मा द्वारा फेंके गए मैच के अंतिम ओवर का रोमांच

पहली गेंद- वाइड! शॉर्ट बॉल की कोशिश लेकिन ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर. यह ट्रैमलाइन से भी बाहर थी. 1 रन.

पहली गेंद- वाइड! इस बार लेग स्टंप से बाहर की गेंद. धोनी यहां फ्लिक करना चाहते थे लेकिन चूक गए. अंपायर का फैसला वाइड

पहली गेंद- 0 रन! इस बार बढ़िया गेंद. ब्लॉकहॉल में ठिकाने पर. उन्होंने इसे वापस संदीप शर्मा की ओर खेल दिया. अब 5 बॉल पर 19 रन की दरकार.

दूसरी गेंद- सिक्स! इस बार संदीप शर्मा चूक गए. पैड्स पर यह फुल टॉस जिसे धोनी ने घुमाने में कोई गलती नहीं की. स्केयर लेग की ओर छक्का.

तीसरी गेंद- सिक्स! इस बार लो फुलटॉस और धोनी ने टांग दिया डीप मिड विकेट की ओर छक्का. मैदान में धोनी-धोनी की आवाज गूंज रही है.

अब चेन्नई को चाहिए 3 बॉल पर सिर्फ 7 रन. CSK की गिरफ्त में दिख रहा है मैच

चौथी गेंद- 1 रन! लेंथ बॉल जहां धोनी को खुलकर शॉट खेलने की जगह नहीं मिली. उन्होंने डीप मिडविकेट की ओर मोड़ दिया 1 रन.

5वीं गेंद- 1 रन! ऑफ स्टंप के बाहर लेंथ बॉल. यह बढ़िया बॉल. जडेजा ने इसे कवर्स की ओर खेला लेकिन सिर्फ 1 रन मिला.

अंतिम गेंद पर जीत के लिए चाहिए 5 रन

छठी गेंद- 1 रन! OMG! उम्मीद थी मैच फिनिशर धोनी यहां छक्का जड़कर टीम को जीत दिला देंगे या फिर चौका जड़कर सुपर ओवर हो जाएगा. लेकिन क्या बात है संदीप शर्मा. दबाव में आने के बाद अंतिम तीन गेदों पर जिस अंदाज में रन बचाए हैं काबिले तारीफ. सटीक यॉर्कर यह बॉल जो ऑफ स्टंप के बाहर परफैक्ट गिरी. धोनी इसे डीप मिडविकेट की ओर खेलने का मन बना चुके थे. लेकिन मिला सिर्फ 1 ही रन. अब संदीप शर्मा के चेहरे पर मुस्कान दिख रही है. गजब का मैच.

राजस्थान रॉयल्स ने यह मैच 3 रन से अपने नाम कर लिया है. रॉयल्स की इस सीजन यह तीसरी जीत है. शानदार दिन शानदार मैच.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें की और अन्य ताजा-तरीन खबरें