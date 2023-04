Hindi Cricket Hindi

IPL 2023: दिल्ली कैपिटल्स का उत्साह बढ़ाने स्टेडियम में पहुंचे Rishabh Pant, उनकी झलक देख झूमे फैन्स

IPL 2023: दिल्ली कैपिटल्स का उत्साह बढ़ाने स्टेडियम में पहुंचे Rishabh Pant, उनकी झलक देख झूमे फैन्स

ऋषभ पंत कार एक्सीडेंट में चोटिल होने के बाद इस सीजन इस लीग का हिस्सा नहीं बन पाए हैं. वह स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं और इस बीच वह अपनी टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए स्टेडियम में पुहंचे.

दिल्ली कैपिटल्स का मैच देखने आए ऋषभ पंत @DCInstagram

दिल्ली कैपटिल्स (DC) की टीम आईपीएल के इस सीजन में अभी तक अपनी लय ढूंढ रही है. वह मंगलवार को सीजन का अपना दूसरा मैच गुजरात टाइटन्स (GT) के खिलाफ अपने घेरलू मैदान पर खेल रही हैं. दिल्ली की टीम को यहां गुजरात ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का न्योता दिया लेकिन उसके बल्लेबाज यहां मुश्किल में ही दिखाई दिए. और सिर्फ 67 रनों पर टीम ने अपने 4 विकेट गंवा दिए. पृथ्वी शॉ, मिशेल मार्श और रिली रोस्यू जैसे बल्लेबाज फ्लॉप साबित हुए.

इस बीच दिल्ली के लिए उत्साह बढ़ाने वाली बात यह रही कि उसके नियमित कप्तान ऋषभ पंत (Rishabh Pant) यहां अपनी टीम का हौसला बढ़ाने के लिए स्टेडियम में पहुंचे हुए थे.

Rishabh Pant waving to all the fans in the stadium. pic.twitter.com/DI5TyrwZy6 — Johns. (@CricCrazyJohns) April 4, 2023

पंत की झलक जैसे स्टेडियम में दिखाई दी तो उनके फैन्स स्टेडियम में तेज आवाज के साथ उनका स्वागत करने लगे. अपने इस जोरदार स्वागत पर पंत ने भी हाथ हिला कर दर्शकों का अभिवादन स्वीकार किया. पंत यहां अपनी जांघ पर मेडिकल बेंडेंज लगाकर स्टेडियम में आए हैं इसके अलावा वह बॉकिंग स्टिक के साथ दिखाई दिए, ताकि चलते हुए उनके चोटिल पैर पर अतिरिक्त भार न पड़े.

Injured but bold Rishabh Pant is here to support DC: #RishabhPant pic.twitter.com/cStJy8rmxH — Himanshu Pareek (@Sports_Himanshu) April 4, 2023

इस दौरान पंत दिल्ली कैपिटल्स के मालिक और बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुकला के साथ बातचीत करते दिखाई दिए. पंत सफेद टीशर्ट और ब्लैक हाफ पेंट पहनकर पहुंचे हैं. अब देखना है कि क्या दिल्ली अपने नियमित कप्तान ऋषभ पंत को यहां जीत का तोहफा दे पाएगी.

Comeback soon, Rishabh Pant. World Cricket is waiting for you ❤️pic.twitter.com/AFPqQ52CyA — Sexy Cricket Shots (@sexycricketshot) April 4, 2023

फिलहाल दिल्ली की टीम अपने दूसरे मैच में भी बैकफुट पर दिख रही है. 17 ओवर का खेल पूरा होने तक उसने 6 विकेट गंवाकर 132 रन बनाए हैं.

When he enter the Stadium

Audience Chanting :"We want Rishabh Pant."

😊😭💜💕#RishabhPant #DCvsGT pic.twitter.com/nF0RYOotbE — Mihika Singh (@Stars_ki_Duniya) April 4, 2023

बता दें पंत पिछले साल के अंतिम दिनों में (दिसंबर 2022) में एक कार एक्सीडेंट में चोटिल हो गए थे. बांग्लादेश दौरे से लौटे पंत तब अपने घर जा रहे थे और उनकी कार दिल्ली-देहरादून हाईवे पर रुड़की के निकट डिवाइडर से टकरा गई थी, जिससे उनकी कमर, जांघ, घुटने, टखने आदि अंगों में उन्हें कई गंभीर चोटे आई थीं, जिसके चलते वह अगले कई महीनों के लिए क्रिकेट से दूर हो गए.

पंत को दिल्ली ने अपना कप्तान नियुक्त किया हुआ है लेकिन उनकी इस गैर-मौजूदगी में डेविड वॉर्नर टीम की कमान संभाल रहे हैं.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें की और अन्य ताजा-तरीन खबरें