दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल इतिहास का अपना सबसे कम स्कोर बचाया; IPL 2023 की दूसरी जीत दर्ज की

अक्षर पटेल के ऑलराउंडर प्रदर्शन और गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर दिल्ली कैपिटल्स ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) टी20 के रोमांचक मुकाबले में सोमवार को सनराइजर्स हैदराबाद को सात रन से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की.

(BCCI)

इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के 34वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ जीत हासिल करने के लिए आईपीएल इतिहास का अपना सबसे कम स्कोर बचाकर इतिहास रचा. पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने 144/9 का स्कोर बनाने के बाद हैदराबाद को 137/6 पर रोक दिया.

हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशल मैच में खेले गए मुकाबले में सनराइजर्स को सात रन से हारकर दिल्ली ने 16वें सीजन की अपनी दूसरी जीत हासिल की.

आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स द्वारा बचाया गया सबसे कम स्कोर

144 vs सनराइजर्स हैदराबाद, हैदराबाद 2023

150 vs राजस्थान रॉयल्स, ब्लोमफोंटीन 2009

152 vs राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली 2012

154 vs राजस्थान रॉयल्स, अबू धाबी 2021

दिल्ली के लिए अक्षर ने चार ओवर में 21 रन देकर दो और कुलदीप यादव ने इतने ही ओवर में 22 रन देकर एक विकेट चटकाकर हैदराबाद की मुश्किलें बढ़ा दी. टीम के लिए एनरिच नॉर्खिया (चार ओवर में 33 रन) ने दो और इशांत शर्मा (तीन ओवर में 18 रन) एक विकेट लिया. दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए नौ विकेट पर 144 रन बनाने के बाद सनराइजर्स को छह विकेट पर 137 रन पर रोक दिया.

हैदराबाद के लिए मयंक अग्रवाल ने 39 गेंद की पारी में सात चौके की मदद से 49 रन बनाये जबकि आखिरी ओवरों में हेनरिच क्लासेन ने 19 गेंद में 31 और वाशिंगटन सुंदर ने 15 गेंद में नाबाद 24 रन बनाये लेकिन ये टीम के लिए नाकाफी साबित हुआ.

इससे पहले दिल्ली की टीम आठवें ओवर में 62 रन पर पांच विकेट गंवा कर मुश्किल में थी लेकिन मनीष पांडे (34) और मैन ऑफ द मैच अक्षर (34) ने छठे विकेट के लिए 59 गेंद में 69 रन की साझेदारी कर मैच में टीम की वापसी करायी. पांडे ने 27 गेंद की पारी में दो चौके लगाये जबकि अक्षर ने 34 गेंद की पारी में चार चौके लगाए.

अनुभवी भुवनेश्वर कुमार (चार ओवर में 11 रन पर दो विकेट) और वाशिंगटन सुंदर (चार ओवर में 28 रन पर तीन विकेट) की शानदार गेंदबाजी से सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल्स को नौ विकेट पर 144 रन पर रोक दिया था.

सनराइजर्स हैदराबाद ने लक्ष्य का पीछा सतर्क तरीके से शुरू किया लेकिन सलामी बल्लेबाज हैरी ब्रुक (14 गेंद में सात रन) रन बनाने के लिए संघर्ष करते दिखे तो वहीं दूसरी तरफ से मयंक अग्रवाल ने छह ओवर तक हर ओवर में एक-एक चौका लगाया. इसी बीच छठे ओवर में एनरिच नोर्किया ने ब्रुक को बोल्ड कर दिल्ली कैपिटल्स को पहली सफलता दिलाई.

मयंक और राहुल त्रिपाठी (21 गेंद में 15 रन) इसके बाद अगले चार ओवर तक एक भी चौका लगाने में विफल रहे जिससे 10 ओवर के बाद हैदराबाद का स्कोर एक विकेट पर 58 रन था.

मयंक ने 11वें ओवर में अपना और टीम का सातवां चौका लगाया लेकिन अगले ओवर में अक्षर पटेल की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अमन खान को कैच दे बैठे.

वार्नर ने 13वें ओवर में गेंद इशांत शर्मा को थमाई जिन्होंने राहुल त्रिपाठी को पवेलियन भेज कर कप्तान के फैसले को सही साबित किया. कुलदीप ने अगले ओवर में अपनी गेंद पर अभिषेक त्रिपाठी (पांच रन) का कैच लपका तो वहीं अक्षर ने कप्तान एडेन मार्कराम (तीन रन) को बोल्ड कर हैदराबाद की मुश्किलें बढ़ा दी.

वाशिंगटन सुंदर ने 17वें ओवर में नोर्किया के खिलाफ चौका जड़ने के बाद एक रन लेकर टीम का शतक पूरा किया. इसी ओवर में हेनरिच क्लासेन ने टीम का पहला छक्का लगाकर जरूरी रन गति को कुछ कम किया. उन्होंने अगले ओवर में मुकेश कुमार के खिलाफ दो चौके लगाये तो वही सुंदर ने ओवर को तीसरा चौका जड़ा.

आखिरी दो ओवर में सनराइजर्स को 28 रन की जरूरत थी और नोर्किया ने क्लासेन को आउट कर दिल्ली को बड़ी सफलता दिलयी. सुंदर ने चौका लगाकर मैच का रोमांच बनाये रखा. आखिरी ओवर में हालांकि मुकेश कुमार ने 13 रन का बचाव करते हुए महज छह रन दिये और मैच दिल्ली के नाम कर दिया.

इससे पहले भुवनेश्वर ने पारी की तीसरी गेंद पर फिल साल्ट को खाता खोले बगैर विकेटकीपर क्लासेन के हाथों कैच कराया. मिशेल मार्श (15 गेंद में 25 रन) ने हालांकि दूसरे ओवर में मार्को यानसन के खिलाफ चार चौके लगाए जबकि कप्तान डेविड वार्नर (20 गेंद में 21 रन) ने चौथे ओवर में सुंदर के खिलाफ इस आईपीएल का अपना पहला छक्का जड़ा.

पांचवें ओवर में गेंदबाजी के लिए आये टी नटराजन (तीन ओवर में 21 रन पर एक विकेट) ने चौका खाने के बाद मार्श को पगबाधा कर दिया. टीम में वापसी कर रहे सरफराज खान (नौ गेंद में 10 रन) ने छठे ओवर में यानसन के खिलाफ छक्का जड़ा जिससे पावर प्ले में सनराइजर्स का स्कोर दो विकेट पर 49 रन हो गया.

सुंदर ने मैच के आठवें ओवर में सनराइजर्स को तीन सफलता दिलायी. इस स्पिनर ने ओवर की दूसरी गेंद पर वार्नर, चौथी गेंद पर सरफराज और आखिरी गेंद पर अमन खान (चार) के विकेट लिये. तीनों बल्लेबाज हवाई शॉट मार कर आउट हुए.

पांडे और शानदार लय में चल रहे अक्षर ने इसके बाद संभल कर बल्लेबाजी करने के साथ दौड़ कर रन बनाने पर ध्यान दिया. दिल्ली ने नौवें से 16वें ओवर के बीच सिर्फ तीन चौके लगाये. इस बीच 15वें ओवर में टीम ने रनों का शतक पूरा किया.

अक्षर ने 17वें ओवर में मयंक मार्कंडेय के खिलाफ हैट्रिक चौका लगाकर रन गति को बढ़या. भुवनेश्वर ने अगले ओवर में शानदार यॉर्कर पर अक्षर को बोल्ड किया तो वहीं 19वें ओवर में सुंदर के सटीक थ्रो पर पांडे रन आउट हो गए.

इसके बाद एनरिक नॉर्खिया (दो रन) और रिपल पटेल (पांच रन) भी रन आउट हुए. पारी की आखिरी गेंद पर कुलदीप यादव (नाबाद चार) ने भुवनेश्वर के खिलाफ चौका लगाकर दिल्ली के स्कोर को 144 तक पहुंचाया.

