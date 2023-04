Hindi Cricket Hindi

IPL 2023 : दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ शून्य पर आउट हुए दिनेश कार्तिक ने बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड

Royal Challengers Bangalore vs Delhi Capitals, 20th Match : दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट के नुकसान पर 174 रन बनाए हैं.

दिनेश कार्तिक अपने आईपीएल करियर में 15 बार शून्य पर आउट हुए हैं

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) और दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) के बीच खेले जा रहे इंडियन प्रीमियर लीग 2023 मुकाबले में आरसीबी के विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) बिना खाता खोले आउट होकर पवेलियन लौटे और शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम बनाया.

कार्तिक ने आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा बार शून्य पर आउट होने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. कार्तिक, मनदीप सिंह (Mandeep Singh) के साथ आईपीएल कुल 15 बार डक का शिकार बने हैं. इस सूची में दूसरे स्थान पर मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) के सुनील नरेन (Sunil Narine) है, दोनों ही खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में कुल 14 बार शून्य पर आउट हुए हैं.

Most ducks in IPL:

मनदीप सिंह – 15

दिनेश कार्तिक – 15

रोहित शर्मा – 14

सुनील नरेन- 14

एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली के अर्धशतक की मदद से 14 ओवर में चार विकेट खोकर 132 रन बनाए थे औ आखिरी छह ओवरों में बल्लेबाजों के सामने रन रेट को आगे बढ़ाने का मौका था लेकिन 15वें ओवर में कुलदीप यादव ने लगातार दो विकेट लेकर बैंगलोर के बल्लेबाजी क्रम की कमर तोड़ दी.

कुलदीप के अटैक में वापस आते ही ओवर की पहली गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल स्लॉग स्वीप खेलने की कोशिश में आउट हुए. जिसके बाद अनुभवी बल्लेबाज कार्तिक क्रीज पर आए लेकिन वो बिना खाता खोले ओवर की दूसरी गेंद पर पुल शॉट खेलने की कोशिश में कैच आउट हुए. शून्य पर आउट होने के बाद कार्तिक सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल हुए.

