IPL- क्या अंबाती रायुडू ने सुनील गावस्कर को दिया था जवाब! जानें- सफाई में क्या बोला क्रिकेटर

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के सीनियर बल्लेबाज अंबाती रायुडू (Ambati Rayudu) इन दिनों लय में नहीं दिख रहे हैं. सीएसके की टीम इस सीजन 8 मैच खेल चुकी है और रायुडू ने अपने बल्ले से सिर्फ 83 रनों का ही योगदान दिया है. इस बीच उन्होंने अपने खराब प्रदर्शन पर एक ट्वीट किया तो लोगों ने इसे महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर (Sunil Gavaskar) को जवाब देने से जोड़ दिया. दरअसल गावस्कर ने रायुडू के इस ट्वीट से पहले उनके खराब प्रदर्शन पर अपनी राय पेश की थी और इसके बाद जब रायुडू का ट्वीट आया तो कुछ लोगों ने इसे गावस्कर को कड़ी प्रतिक्रिया से जोड़ दिया.

चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अपने पिछले मैच में राजस्थान रॉयल्स से हार गई. इस मैच में अंबाती रायुडू एक बार फिर बतौर इम्पैक्ट प्लेयर क्रीज पर उतरे लेकिन वह अपना खाता खोले बगैर ही आउट हो गए. गावस्कर ने कॉमेंट्री करते हुए कहा था रायुडू हर मैच में बतौर इम्पैक्ट प्लेयर मैदान पर उतर रहे हैं. इसके चलते वह रन नहीं बना पा रहे. आपको मैदान पर फील्डिंग करने उतरना ही होगा. इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलता है. हमने पृथ्वी शॉ के साथ भी यह देखा है कि वह बतौर इम्पैक्ट प्लेयर उतर रहे थे और लगतार फ्लॉप हो रहे थे. दरअसल हर मैच में सीधे बैटिंग करने नहीं उतर सकते.