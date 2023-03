IPL 2023 : फैंस ने पूछा- कप्तानों के ट्रॉफी फोटोशूट में क्यों नहीं शामिल हुए रोहित शर्मा?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2023) के ओपनिंग मैच से पहले गुरुवार को बीसीसीआई (BCCI) ने सभी दस टीमों के कप्तानों के साथ फोटोशूट का आयोजन किया. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल की चमचमाती ट्रॉफी के साथ हुए फोटोशूट में एक टीम को छोड़ा सभी आईपीएल कप्तान मौजूद थे और वो टीम है मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians).

पांच बार आईपीएल ट्रॉफी जीत चुकी मुंबई इंडियंस टीम के कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) कप्तानों के फोटोशूट के दौरान मौजूद नहीं थे. जिसके बाद हैरान फैंस ने सोशल मीडिया पर सवाल पूछने शुरू कर दिए कि ‘आखिर कप्तान रोहित शर्मा कहां है?’

दरअसल भारतीय कप्तान रोहित अस्वस्थ होने की वजह से प्री टूर्नामेंट शूट के लिए मौजूद नहीं रह पाए. टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में मुंबई से जुड़े सूत्र ने कहा, “वो अस्वस्थ थे और इसलिए प्री-आईपीएल कप्तानों की मीटिंग और फोटोशूट के लिए अहमदाबाद की यात्रा नहीं कर सके. हालांकि, 2 अप्रैल को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ आईपीएल 2023 में मुंबई के शुरुआती मैच के लिए उपलब्ध होने की संभावना है.”