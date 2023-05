IPL 2023: लखनऊ सुपर जायंट्स में चोटिल केएल राहुल की जगह लेगा तिहरा शतक जड़ने वाला यह खिलाड़ी

लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के कप्तान केएल राहुल (KL Rahul) के चोटिल होकर आईपीएल से बाहर होने के बाद टीम ने करुण नायर (Karun Nair) को रिप्लेस किया है. घरेलू क्रिकेट में कर्नाटक के लिए खेलने वाले करुण नायर ने साल 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई टेस्ट में तिहरा शतक जड़ा था. वह टेस्ट क्रिकेट में भारत की ओर से वीरेंदर सहवाग के बाद तिहरा शतक जड़ने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं. सुपर जायंट्स के कप्तान राहुल को जांघ में चोट लगी है.

गुरुवार को उनका स्कैन हुआ और शुक्रवार को बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने उनके स्कैन की रिपोर्ट देखने के बाद उन्हें सर्जरी कराने की सलाह दी है. करुण नायर ने इस लीग में 76 मैच खेले हैं और उनके नाम इस लीग में 1496 रन हैं. इस सीजन उन्होंने अपना बेस प्राइज 50 लाख रुपये रखा था लेकिन तब नीलामी में उन्हें किसी भी टीम ने नहीं खरीदा था लेकिन वह लीग में खेलने के लिए उपलब्ध थे.

View this post on Instagram

ऐसे में लखनऊ टीम मैनेजमेंट ने उनसे संपर्क के बाद राहुल की जगह उन्हें रिप्लेस करने का फैसला ले लिया. नायर को 50 लाख रुपये की कीमत में ही लखनऊ की टीम में लाया जाएगा. इस टी20 लीग में यह दाएं हाथ का बल्लेबाज कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और पंजाब किंग्स (PBKS) की टीम की ओर से भी खेल चुके हैं. करुण नायर ने पिछले साल दिसंबर में एक ट्वीट करते हुए दोबारा खेलने की इच्छा जताई थी.

उन्होंने लिखा था- डियर क्रिकेट,मुझे एक मौका और दो.’ लखनऊ सुपर जायंट्स ने इसी ट्वीट को शेयर करते हुए केएल राहुल के रिप्लेसमेंट के नाम का ऐलान किया.