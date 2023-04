IPL 2023 : गुजरात टाइटन्स के खिलाफ जीत के बाद KKR ने बढ़ाया यश दयाल का हौसला; ट्वीट के जरिए जीता फैंस का दिल

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2023) के 13वें मैच में रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के रिंकू सिंह (Rinku Singh) से कुछ ऐसा किया जो क्रिकेट में कम ही देखने को मिलता है. मैच के आखिरी ओवर में गुजरात टाइटन्स (Gujarat Titans) के पास बचाने के लिए 29 रन थे कप्तान राशिद खान ने यश दयाल (Yash Dayal) को गेंद थमाई लेकिन रिंकू सिंह ने लगातार पांच छक्के लगाकर केकेआर को तीन विकेट से मैच जिताया.

मैच के बाद हर तरफ रिंकू सिंह की तारीफ होने लगी. इस बीच कोलकाता टीम के इस बल्लेबाज ने काम ही ऐसा किया था. लगातार पांच छक्के लगाना. और वह भी मैच के आखिरी ओवर में. जब दांव पर मुकाबला हो, आसान नहीं होता. और एक वक्त पर उनकी तारीफ बनती थी. और की भी जानी चाहिए. लेकिन, इस सबके बीच किसी ने यश दयाल के बारे में विचार नहीं किया. आखिर उस पेसर के जेहन में क्या चल रहा होगा. पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने कुछ ऐसा किया है जिसे देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा.

कोलकाता नाइट राइडर्स ने मैच के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए यश का हौसला बढ़ाया. उनकी तस्वीर के साथ केकेआर ने लिखा- ‘सिर उठाकर चलो दोस्त. यह दफ्तर में एक मुश्किल दिन की तरह था. यह दुनिया के बेहतरीन क्रिकेटर्स के साथ होता है. तुम एक चैंपियन हो. @imyash_dayal और तुम मजबूती के साथ वापसी करोगे.’