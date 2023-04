Hindi Cricket Hindi

IPL 2023: RR के खिलाफ MS धोनी ने नहीं की बैटिंग, तो फैन्स हुए नाराज, बोले...

IPL 2023: RR के खिलाफ MS धोनी ने नहीं की बैटिंग, तो फैन्स हुए नाराज, बोले...

चेन्नई सुपर किंग्स की टीम राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 203 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी थी यहां धोनी नंबर 7 तक भी बैटिंग पर नहीं आए.

MS धोनी @IPL-BCCI

एमएस धोनी (MS Dhoni) ने यह तो संकेत देने शुरू कर दिए हैं कि मौजूदा आईपीएल उनके करियर का आखिरी आईपीएल होगा लेकिन वह फैन्स को नाराज भी कर रहे हैं. फैन्स उनके मैच फिनिशिंग अंदाज के आज भी कायल हैं लेकिन धोनी इस बार फिनिशिंग तड़का लगाने के मूड में ही नहीं हैं. उन्होंने जब राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ बैटिंग नहीं की तो फैन्स नाराज हो गए और उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी साफ जाहिर की.

धोनी ने इस सीजन आईपीएल में 8 मैच खेल लिए हैं लेकिन वह अब तक भले 5 बार बैटिंग पर आए हैं लेकिन फैन्स को उनकी असली बैटिंग देखने का मजा सिर्फ एक मैच में ही मिला, जब उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के ही खिलाफ चेन्नई में नाबाद 32 रन बनाए थे.इसके अलावा बाकी 4 मौकों पर वह आखिरी दो ओवर में ही बैटिंग पर आए हैं, जिनमें में सिर्फ एक बार ही वह आउट हुए हैं.

गुरुवार को रॉयल्स के खिलाफ जब 15वें ओवर में मोईन अली आउट हुए तो धोनी के लिहाज से स्थिति परफैक्ट बनी हुई थी. तब सीएसके को 31 गेंदों में 79 रन की दरकार थी. लेकिन धोनी ने अपने से पहले जडेजा को भेज दिया और सीएसके की टीम इसके बावजूद मैच हार गई.

Losing match don't hurt me what hurts me and 1.8cr people is Ms Dhoni not getting batting 🙂#Msdhoni // #CSKvsRR pic.twitter.com/KnScCn8cmi — ᴍʀ.ᴠɪʟʟᴀ..!🖤 (@TuJoMilaa) April 27, 2023

एक फैन ने लिखा, ‘मैच हारने का मुझे दुख नहीं है, मुझे और करीब 2 करोड़ लोगों को जिस बात से दुख है वह यह है कि एमएस धोनी ने बैटिंग नहीं की.’

When the crowd traveled 200km to Jaipur to watch Thala MS Dhoni but Jadeja's masterclass wastes the crowd's money. pic.twitter.com/xUNVj9CIXe — Abhishek Ojha (@vicharabhio) April 27, 2023

एक अन्य फैन ने लिखा, ‘जब लोग 200 किलोमीटर की यात्रा कर थाला एमएस धोनी को जयपुर देखने आए थे लेकिन जडेजा की मास्टरक्लास पारी ने उनके पैसे बर्बाद कर दिए.’

We Would Win This Match, If MS Dhoni should have come to bat in place of Jadeja , Agree ??#CSKvsRR #MSDhoni𓃵 #IPL2023 pic.twitter.com/NR35v5uAjk — Roвιɴ Roвerт (@PeaceBrwVJ) April 27, 2023

एक और फैन ने लिखा, ‘हम इस मैच को जीत सकते थे अगर जडेजा की जगह एमएस धोनी बैटिंग पर आते. सहमत हैं?’

Waking up after realising that MS Dhoni is still the Greatest Finisher of all time pic.twitter.com/oXgnPYHI7z — Vansh (@vanshtweetz) April 28, 2023

यह अहसास होने के बाद जगा हूं कि अभी भी एमएस धोनी सर्वकालिक महान फिनिशर हैं.

Waking up after realising that MS Dhoni is still the Greatest Finisher of all time pic.twitter.com/oXgnPYHI7z — Vansh (@vanshtweetz) April 28, 2023

मैच में धोनी ने खुद ही कहा था, ‘इस साल फैन्स मेरा हर जगह पीछा करेंगे.’

"We really don’t know when MS Dhoni is going to retire but he's in end of his career" – Stephen Fleming@MSDhoni #MSDhoni #WhistlePodu pic.twitter.com/mVdGfIqKkH — DHONIsm™ ❤️ (@DHONIism) April 27, 2023

सीएसके कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने कहा, ‘हम यह नहीं जानते कि एमएस धोनी कब रिटायर होने जा रहे हैं लेकिन वह अपने करियर के अंतिम दौर में हैं.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें की और अन्य ताजा-तरीन खबरें