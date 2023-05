IPL 2023: मैच से पहले CSK को फिल्मी अंदाज में ललकार रहा लखनऊ, टि्वटर पर यूं ली मौज

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2023) में लखनऊ की टीम सोमवार को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) से मैच में हुए हंगामे के बाद अब आगे बढ़ने की ओर चल पड़ी है. बुधवार को वह चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) से अपने घर में खेलेगी. इस मैच से पहले लखनऊ की टीम ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर चेन्नई सुपर किंग्स से मौज ली है. लखनऊ ने कमल हसन स्टारर तमिल फिल्म विक्रम का एक सीन एडिट कर चेन्नई और उसके फैन्स से मजे लिए हैं.

लखनऊ ने अपने टि्वटर हैंडल पर कमल हसन के एक सीन को पोस्ट करते हुए लिखा, ‘आए शुरू करें.’ इस सीन की बात करें तो विक्रम फिल्म का सीन है, जब कमल हसन को एक व्यक्ति उनका नकाब हटाने के लिए ललकारता है तो कमल हसन अपना नकाब उतारकर दिखाते हैं. इस सीन में लखनऊ ने कमल हसन के चेहरे पर एमएस धोनी का फेस एडिट किया है.

इससे अलावा टीम ने एक अलग ट्वीट कर लखनऊ में एमएस धोनी को मिले वाले सपॉर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. इस वीडियो में दो फैन मैच देखने के लिए निकल रहे हैं और दोनों ने अलग-अलग टीमों की जर्सी पहनी हुई है. सबसे आगे चल रहा फैन लखनऊ को सपॉर्ट कर रहा है और इसलिए उसने लखनऊ सुपर जायंट्स की जर्सी पहनी है, जबकि दूसरा फैन येलो जर्सी में है, जो धोनी को सपॉर्ट करने के लिए जा रहा है.