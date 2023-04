आईपीएल कप्तानी डेब्यू पर सैम कर्रन ने रचा इतिहास; सौरव गांगुली, अनिल कुंबले से आगे निकले

शिखर धवन के चोटिल होने की वजह से लखनऊ सुपर जायन्ट्स के खिलाफ आईपीएल 2023 मैच में सैम कर्रन ने पंजाब किंग्स के लिए बतौर कप्तान डेब्यू किया.

लखनऊ सुपर जायन्ट्स (LSG) के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2023) के 16वें सीजन में पंजाब किंग्स (PBKS) की कप्तानी करने उतरे सैम कर्रन (Sam Curran) ने अपने कप्तानी डेब्यू पर आईपीएल इतिहास का सबसे शानदार गेंदबाजी प्रदर्शन किया.

कर्रन ने लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में चार ओवर में 31 रन देकर तीन विकेट लिए. इंग्लिश क्रिकेटर ने 18वें ओवर में ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस को आउट कर लखनऊ टीम को आखिरी ओवरों में अतिरिक्त रन बटोरने से रोका. इसके बाद आखिरी ओवर में कर्रन ने कृष्णप्पा गौतम और युद्धवीर सिंह को लगातार दो गेंदो पर आउट कर लखनऊ टीम को 159/8 के स्कोर पर रोका.

कप्तानी डेब्यू पर सैम कर्रन का गेंदबाजी प्रदर्शन आईपीएल इतिहास में में किसी भी गेंदबाज द्वारा बतौर कप्तान अपने पहले मैच में दर्ज किए गेंदबाजी आंकड़ों से बेहतर हैं. कर्रन ने अपने इस प्रदर्शन से सौरव गांगुली (Sourav Ganguly), अनिल कुंबले (Anil Kumble) और हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) जैसे भारतीय दिग्गजों को पीछे छोड़ा.

आईपीएल कप्तानी डेब्यू पर सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आंकड़े:

3/31 – सैम कर्रन (PBKS) vs LSG, लखनऊ, आज

2/21 – सौरव गांगुली (KKR) vs RCB, बेंगलुरु, 2008

2/25 – अनिल कुंबले (RCB) vs PBKS, डरबन, 2009

2/36 – हरभजन सिंह (MI) vs RCB, मुंबई WS, 2008

