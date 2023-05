सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) और लखनऊ सुपर जायन्ट्स (LSG) के बीच खेले गए इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2023) मैच के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद शायद ही किसी ने नहीं की होगी. मैच के दौरान अंपायर के एक गलत फैसले पर भड़के फैंस ने मैदान पर नट-बोल्ट फेंकना शुरू कर दिया जो लखनऊ के प्रेरक मांकड़ (Prerak Mankad) के सिर पर लगे और वो चोटिल हो गए.

लखनऊ सुपर जायन्ट्स के फील्डिंग कोच और दक्षिण अफ्रीकी दिग्गज जोंटी रोड्स (Jonty Rhodes) ने ट्विटर के जरिए फैंस के इस शर्मनाक हरकत का खुलासा किया. रोड्स ने क्रिकबज के रिपोर्ट से जुड़े एक ट्वीट का जवाब दिया जिसमें लिखा था कि ‘हैदराबाद की भीड़ ने एलएसजी डगआउट पर नट और बोल्ट फेंके’.

घटना के समय डगआउट में मौजूद रोड्स ने पूरी कहानी बताई. उन्होंने कहा, “डगआउट पर नहीं (नट बोल्ट फेंके), बल्कि खिलाड़ियों पर. प्रेरक मांकड़ लॉन्ग ऑन पर फील्डिंग कर रहे थे तभी ये उनके सिर पर जा लगे.”