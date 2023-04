IPL 2023: एक ही मैच में मोइन अली से हुईं तीन बड़ी गलतियां, ट्विटर पर फैंस ने उड़ाया मजाक

क्रिकेट जगत में ये कहावत है कि Catches win you matches यानि कि कैच आपको मैच जिताते हैं, जो कि पूरी तरह सच है. एक गेंदबाज या बल्लेबाज किसी मैच में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और किसी में नहीं लेकिन अगर आपकी फील्डिंग अच्छी है तो आपके पास हर मैच में रन बचाने और विकेट लेने का मौका रहता है. लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि किसी खिलाड़ी का फील्ड पर दिन ही खराब रहता है, कुछ ऐसा ही चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के स्टार ऑलराउंडर मोइन अली (Moeen Ali) के साथ हुआ.

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2023) के 17वें मैच में सीएसके टीम अपने घर पर राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) के खिलाफ खेलने उतरी तो कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) ने स्पिन की मददगार पिच को ध्यान में रखते हुए पहले गेंदबाजी का फैसला किया. जहां गेंदबाजी में चेन्नई टीम का प्रदर्शन शानदार रहा, वहीं फील्डिंग में कई गलतियां देखने को मिली, खासकर कि मोइन अली से.

1 – इंग्लिश ऑलराउंडर से पहली गलती पारी के पांचवें ही ओवर में हुई. महेश तीक्ष्णा की पहली गेंद पर देवदत्त पाडिक्कल गति से बीट हुए और गेंद बल्ले के किनारे से लगकर स्लिप की ओर गई लेकिन अली अपनी बाईं तरफ आते कैच को नहीं पकड़ सके.

2- अली की दूसरी गलती नौवें ओवर में आई जब रवींद्र जडेजा भारतीय टीम के अपने साथी रविचंद्रन अश्विन के खिलाफ गेंदबाजी कर रहे थे. ओवर की आखिरी गेंद अश्विन के बल्ले के किनारे से लगकर स्लिप पर गई लेकिन वहां मौजूद अली कैच पकड़ने में नाकाम रहे.

3- तीसरी गलती अली ने 14वें ओवर में की, जब महेश तीक्ष्णा अटैक में आए. ओवर की दूसरी गेंद पर अश्विन कवर्स की तरफ शॉट खेलकर रन के लिए भाग पड़े. अली ने अपनी बाईं ओर भागकर गेंद को पकड़ा. फील्डर के हाथ में गेंद देखकर अश्विन वापस विकेटकीपर की तरफ भागने लगे लेकिन वो काफी दूर थे और रन आउट भी हो जाते अगर मोइन अली का थ्रो धोनी से इतना ज्यादा दूर नहीं होता. अली के खराब थ्रो की वजह से सीएसके ने अश्विन को रन आउट करने का ये मौका गंवाया.

हालांकि इतनी गलतियों के बाद भी अली ने सीएसके को जॉस बटलर का अहम विकेट दिलाया. अली ने 17वें ओवर में सेट बल्लेबाज बटलर को बोल्ड कर राजस्थान को बड़ा झटका दिया. हालांकि इसके बाद भी वो ट्रोल्स का शिकार बने से नहीं बचे.

Moeen ali helping csk today be like #CSKvRR pic.twitter.com/rLleWpACOS — Anurag Dwivedi (@AnuragxCricket) April 12, 2023