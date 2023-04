IPL 2023: IPL के 5000 क्लब में शामिल हुए MS Dhoni, बनें 5वें भारतीय बल्लेबाज

महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) ने क्रिकेट के मैदान पर एक बार फिर रिकॉर्ड लिस्ट में अपना नाम दर्ज कर लिया है. इस बार धोनी लखनऊ सुपर किंग्स (LSG) के खिलाफ बैटिंग पर उतरे तो उन्होंने अपने घरेलू मैदान पर आईपीएल के 5000 रन क्लब में शामिल होने की उपलब्धि अपने नाम कर ली. इस लीग में 5000 रन का आंकड़ा पार करने वाले वह 7वें बल्लेबाज हैं. भारत की ओर से धोनी समेत सिर्फ 5 बल्लेबाज ही यह कारनामा कर पाए हैं.

अपने पूरे करियर में ताबड़तोड़ बैटिंग करने के लिए मशहूर रहे धोनी ने 5000 रन पार करने की यह उपलब्धि भी लगातार 2 छक्के जड़कर अपने नाम की. बता दें 7 नंबर की जर्सी पहने वाले धोनी इस लीग में 5000 क्लब में शामिल होने वाले 7वें बल्लेबाज हैं, 7 जुलाई को 42 साल के हो रहे धोनी के लिए यह आंकड़ा बेहद खास होगा.

इस सीजन की शुरआत से पहले धोनी 500 रन के आंकड़े से 22 रन पीछे थे, जब वह 4978 रनों के साथ खड़े थे. 5000 रन का आंकड़ा उन्होंने सीजन के पहले दो मैच में ही अपने नाम कर लिया. मैच फिनिशर की भूमिका अदा करने वाले धोनी ने गुजरात टाइटन्स के खिलाफ भी छोटी मगर ताबड़तोड़ पारी में 14 रन बनाए थे और इस बार लखनऊ के खिलाफ जब वह मैदान पर उतरे तो चेन्नई की पारी की अंतिम 5 बॉल ही बची थीं.

धोनी ने इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्क वुड की लगातार दो गेंदों पर दो छक्के जड़कर अपनी उन यादों को फिर ताजा कर दिया था- कि माही मार रहा है. हालांकि अपनी पारी की तीसरी गेंद पर वह रवि विश्नोई को कैच देकर आउट हो गए. लेकिन तब तक चेन्नई सुपर किंग्स का यह कप्तान आईपीएल में 5000 रन के क्लब में शामिल हो चुका था.