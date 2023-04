IPL 2023- न्यूयॉर्क टू बेंगलुरु- MS धोनी के लिए इस जबरा फैन ने कर दिए 7 समंदर पार...

इंटरनेशनल क्रिकेट से एमएस धोनी को विदा लिए करीब 3 साल हो गए हैं और करीब 4 साल पहले उन्होंने आखिरी बार भारतीय टीम के लिए कोई मैच खेला था. लेकिन फैन्स में उनकी दीवानगी आज भी वैसी ही बनी हुई है, जब वह इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्टिव थे. धोनी अब सिर्फ इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में ही खेलते दिखते हैं और अपने हीरो की बैटिंग और विकेटकीपिंग का जलवा देखने फैन अमेरिका से भी यहां पहुंच रहे हैं. धोनी के ऐसे ही एक फैन का एक पोस्टर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

धोनी देश के किसी भी हिस्से में जाकर खेलें. वहां धोनी के प्रति फैन्स का आपार समर्थन देखने को मिलता है. सोमवार को भी नजारा यही था. भले ही एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) का होम ग्राउंड है लेकिन जब धोनी बल्ला उठाकर मैदान की ओर चले तो उनके समर्थन में जो धोनी… धोनी के नारें गूंजें उसने ऐसा अहसास करा दिया, जैसे माही यहां अपने घर रांची या फिर चेन्नई में ही यह मैच खेल रहे हैं.