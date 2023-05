IPL 2023: संदीप शर्मा की नो बॉल पर मुरली कार्तिक ने दिखाया आईना, पूछा- गेंदबाज को नहीं तो बल्लेबाज को यह हक क्यों!

टीम इंडिया के पूर्व स्पिनर मुरली कार्तिक (Murali Karthik) मांकडिंग के नियम से भी पूरी तरह खुश नहीं दिख रहे हैं. वह चाहते हैं कि नॉन स्ट्राकर छोर पर खड़े बल्लेबाज और उसकी टीम को बॉल फेंकने से पहले ही क्रीज छोड़ने के लिए कड़ी सजा मिलनी चाहिए. उन्होंने कहा कि वरना यह रुकने वाला नहीं है. कार्तिक ने अपने टि्वटर हैंडल पर राजस्थान रॉयल्स (RR) बनाम सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के मैच की उस आखिरी गेंद की तस्वीर साझा की है, जो तेज गेंदबाज संदीप शर्मा (Sandeep Sharma) की नो बॉल थी और नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज भी यहां गलती कर रहा था, जिसने गेंद फेंके जाने से पहले ही क्रीज छोड़ दी थी.

वैसे तो क्रिकेट के खेल में अब मांकडिंग ‘फेयर प्ले’ के तहत आता है और अगर संदीप ने यहां ध्यान दिया होता और बॉल न फेंककर वह मार्को जेनसन को मांकडिंग आउट करते तो उन्हें वापस पवेलियन लौटना पड़ता. लेकिन कार्तिक सिर्फ इतनी सजा से ही खुश नहीं हैं. उन्होंने लिखा कि ऐसे मामलों को रोकने के लिए बैटिंग टीम पर पेनल्टी लगनी चाहिए वरना ऐसी चीजें रुकने वाली नहीं हैं.

रविवार को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए इस मैच में संदीप शर्मा के नो बॉल फेंकने के चलते हैदराबाद को अंतिम गेंद पर फ्री हिट मिल गई, जिस पर अब्दुल समद ने छक्का जड़कर अपनी टीम को जीत दिला दी, जबकि इससे पहले वाली गेंद पर समद अपने शॉट को फील्डर के हाथ में मार बैठे थे और रॉयल्स की टीम ने अभी जीत का जश्न शुरू ही किया था कि नो बॉल के लिए हूटर की आवाज स्टेडियम में गूंजी और रॉयल्स के चेहरे पर निराशा छा गई.