IPL 2023: विराट कोहली के साथ खेलना सपना सच होने जैसा: महिपाल लोमरोर

आईपीएल 2022 की नीलामी में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) द्वारा चुने गए उभरते ऑलराउंडर महिपाल लोमरोर (Mahipal Lomror) खुद को गर्वित लोगों में से एक मानते हैं. 23 वर्षीय लोमरोर ने आईपीएल 2023 में 9 पारियों में अब तक कुल 133 रन बनाए हैं. उन्होंने हाल ही में इस टूर्नामेंट का अपना पहला अर्धशतक लगाया है.

आरसीबी बोल्ड डायरीज के नवीनतम एपिसोड में लोमरोर ने अपने उत्साह के बारे में बात की. उन्होंने कहा, ” नीलामी से मेरी उम्मीदें बहुत अधिक थीं. मैंने जो 2-3 ट्रायल दिए थे, वे सभी अच्छे रहे थे. यहां तक कि आईपीएल के पहले सीजन में भी मुझे मिले 4-5 मौकों में मैंने अच्छा प्रदर्शन किया था.”

उन्होंने आगे कहा, ” इसलिए मुझे उम्मीद थी कि कोई टीम मुझे चुनेगी. इसलिए, जब आरसीबी ने मुझे साइन किया, तो मैंने मन ही मन सोचा कि मैं उसी टीम में खेलूंगा जिसमें विराट कोहली हैं. यह एक ऐसी टीम जिसके पास इतना बड़ा नाम और फैन बेस है.”

प्रतिभाशाली खिलाड़ी के माता-पिता ने अपने बेटे की उपलब्धियों के बारे में अपनी भावनाओं को व्यक्त किया. मां ने खुलासा किया कि वह आमतौर पर महिपाल को खेलते हुए नहीं देखती हैं क्योंकि वह पूजा में होती हैं.

महिपाल के पिता कृष्ण कुमार लोमरोर ने कहा, “हमें उन्हें विराट सर के साथ खेलते हुए देखकर बहुत खुशी हो रही है. हमें उनकी उपलब्धि पर बहुत गर्व है और उन्हें एक दिन भारत के लिए खेलते हुए देखकर खुशी होगी.”