IPL 2023 Playoff: गुजरात टाइटंस बनेगी प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम! देखिए बाकी टीमों का हाल

IPL 2023 Playoffs Qualification Chances: आईपीएल 2023 का 62वां मैच आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद (GT vs SRH, IPL 2023) के बीच खेला जाएगा. गुजरात की टीम इस मुकाबले को जीतते ही प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बन जाएगी.

गुजरात के अभी 12 मैचों से 8 जीत और 4 हार के बाद 16 अंक है. इस सीजन में 61 मैच के बाद अभी किसी भी टीम के गुजरात के बराबर 16 अंक नहीं है. चेन्नई सुपर किंग्स 13 मैचों में 7 जीत और पांच हार के बाद 15 अंक लेकर दूसरे नंबर पर है. गुजरात का नेट रन रेट +0.761 का जबकि सीएसके का +0.381 का नेट रन रेट है.

चेन्नई को अपने पिछले मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा और इससे टीम के लिए प्लेऑफ की इंतजार बढ़ गई है. केकेआर ने इस जीत के बाद आईपीएल 2023 अंक तालिका में नंबर 7 पर छलांग लगा दी है और टीम अभी भी अंतिम चार के लिए क्वालीफाई करने की दौड़ में बनी हुई है.

अपने आखिरी घरेलू मैच में हार के बाद चेन्नई के लिए अब दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ होने वाला मुकाबला करो या मरो जैसा हो गया है. चेन्नई 13 मैचों में 15 अंकों के साथ, सीएसके दूसरे स्थान पर है, लेकिन अगर वे 20 मई को दिल्ली में डीसी के खिलाफ हार जाती हैं, तो वे टूर्नामेंट से बाहर भी हो सकते हैं.

आईपीएल 2023 के प्लेऑफ की रेस का रोमांच बढ़ता ही जा रहा है. रविवार को चेन्नई और राजस्थान की हार के बाद प्लेऑफ की रेस अब और रोचक हो गई है. राजस्थान को हराने वाली आरसीबी की टीम अब 12 अंक के साथ पांचवें नंबर पर पहुंच गई है और अभी उसे दो और मुकाबले खेलने हैं.

राजस्थान के खिलाफ टीम ने रन रेट को भी बेहतर किया है. वहीं चेन्नई को कोलकाता के खिलाफ मिली हार के बाद उसके लिए अब आखिरी मैच को जीतना हर हाल में जरुरी होगा, जो 20 मई को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ होना है.