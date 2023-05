Hindi Cricket Hindi

IPL 2023 Points Table: पंजाब किंग्स पर जीत के साथ अंकतालिका में छठें नंबर पर पहुंची मुंबई इंडियंस

इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के 46वें मैच में मुंबई इंडियंस ने इशान किशन की अर्धशतकीय साझेदारी की मदद से पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया.

Punjab Kings vs Mumbai Indians, 46th Match: मोहाली के आईएस बिंद्रा पीसीए स्टेडियम में बुधवार को खेले गए आईपीएल 2023 मैच में इशान किशन ने शानदार 75 रन बनाए, जबकि सूर्यकुमार यादव ने 66 रनों की तेजतर्रार पारी खेली. दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 116 रन की साझेदारी कर मुंबई इंडियंस को 215 रनों का पीछा करने में मदद की और पंजाब किंग्स को हराकर छह विकेट से जीत दर्ज की. तिलक वर्मा और टिम डेविड ने सात गेंद बाकी रहते लक्ष्य को हासिल किया. इस जीत का मतलब के साथ मुंबई के दस अंक हो गए और वो पंजाब को पीछे छोड़कर अंक तालिका में छठे स्थान पर पहुंच गई.

IPL 2023 points table after the PBKS vs MI match:

नंबर टीम मैच जीते हारे अंक नेट रन रेट 1 गुजरात टाइटन्स 9 6 3 12 +0.532 2 लखनऊ सुपर जायन्ट्स 10 5 4 11 +0.639 3 चेन्नई सुपर किंग्स 10 5 4 11 +0.329 4 राजस्थान रॉयल्स 9 5 4 10 +0.800 5 रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 9 5 4 10 -0.030 6 मुंबई इंडियंस 9 5 4 10 -0.373 7 पंजाब किंग्स 10 5 5 10 -0.472 8 कोलकाता नाइट राइडर्स 9 3 6 6 -0.147 9 सनराइजर्स हैदराबाद 8 3 5 6 -0.577 10 दिल्ली कैपिटल्स 9 3 6 6 -0.768

