IPL 2023: सिर्फ मैदान पर नहीं, टि्वटर पर भी भिड़ गईं लखनऊ और बैंगलोर की टीमें, एक ने लिखा- जैसी करनी वैसी भरनी

विराट कोहली (Virat Kohli) और गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) लंबे समय से एक-दूसरे के साथ क्रिकेट खेले हैं. लेकिन इसके बावजूद जब भी एक-दूसरे के आमने-सामने होते हैं, तो दोनों के बीच अलग ही प्रतिद्वंद्विता देखने को मिलती है. ऐसा ही कुछ लखनऊ के एकाना स्टेडियम में तब देखने को मिला, जब मैच के बाद ये दोनों शख्शियत एक-दूसरे से भिड़ पड़ीं. कुछ कहासुनी के बाद दोनों ही खिलाड़ी भले शांत दिख रहे थे लेकिन इनकी टीमें सोशल मीडिया पर शांत नहीं थीं. रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने तो लखनऊ को टि्वटर पर करारे जवाब दिए हैं.

दरअसल दोनों टीमों का इस सीजन यह दूसरा मुकाबला था. दोनों के बीच पहला मैच 10 अप्रैल को खेला गया था, जब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम अपने घर में लखनऊ से हार गई थी. बस फिर किया था, तब लखनऊ की टीम ने बैंगलोर की टैग लाइन पर मौज ली थी.

तब लखनऊ ने अपने टि्वटर हैंडल पर लिखा था- ‘देवियों और सज्जनों- ऐसे खेलते हैं आप प्ले बोल्ड’ प्ले बोल्ड आरसीबी की टैग लाइन है.