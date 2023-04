IPL VIDEO: RCB के इम्पैक्ट प्लेयर ने DC के इम्पैक्ट प्लेयर को यूं किया रन आउट, खाता भी नहीं खुला

IPL में शनिवार को दिन के पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) की टीमें आमने-सामने हैं. बैंगलोर ने यहां दिल्ली के सामने 175 रनों का लक्ष्य रखा है. बैंगलुरु की पिच बैटिंग के लिए मुफीद मानी जाती है लेकिन दिल्ली की टीम यहां सिर्फ 53 रन पर 5 विकेट गंवाकर संघर्ष कर रही है. इस सीजन अपने पहले चार मैच गंवा चुकी दिल्ली पर यहां लगातार 5वीं हार का खतरा मंडरा रहा है. इस बीच दोनों टीमों के इम्पैक्ट प्लेयर्स का आपस में मुकाबला भी देखने को मिला, जहां आरसीबी के अनुज रावत अपनी धीमी पारी खेलकर भी दिल्ली के इम्पैक्ट प्लेयर पृथ्वी शॉल पर भारी पड़ गए.

दरअसल पृथ्वी शॉ दिल्ली की पारी की शुरुआत में क्रीज पर आए ही थे. उन्होंने मोहम्द सिराज के पहले ओवर में अपनी पारी की दूसरी गेंद ही खेली थी कि वॉर्नर रन के दौड़ पड़े. अपने कप्तान को देखकर शॉ को भी दौड़ना पड़ा, जबकि अनुज रावत ने यहां बेहतरीन अंदाज में अपनी दाई ओर कूद कर गेंद को फील्ड कर लिया था.

अब शॉ ने दमदार दौड़ की कोशिश तो की लेकिन इतनी देर में अनुज रावत ने गेंद को जमीन से उठाकर नॉन स्ट्राइक एंड पर फेंक दिया. गेंद टप्पा खाने के बाद सीधे स्टंप पर जा लगी और उस पर रखी बेल्स नीचे गिर गईं. जब तक अनुज ने अपने काम को अंजाम दिया शॉ तब तक क्रीज में नहीं आ पाए और नतीजा वह अपना खाता खोले बगैर रन आउट हो गए.

शॉ की खराब शुरुआत के बाद दिल्ली को एक के बाद एक लगातार झटके लगते रहे और वह अपने हर विकेट के साथ 5वीं हार की ओर बढ़ती दिख रही है. खबर लिखे जाने तक उसने 80 रन जोड़ने तक अपने 6 विकेट गंवा दिए हैं. मनीष पांडे उसकी इकलौती उम्मीद के रूप में खड़े हैं लेकिन वह अब इस पहाड़ जैसे लक्ष्य तक अपनी टीम को पहुंचा देंगे यह कहना मुश्किल है.