IPL VIDEO: अमन खान ने लपका फाफ डु प्लेसिस शानदार कैच, हवा में कूदकर झटक लिया बॉल

आईपीएल में शनिवार को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) की टीमें आमने-सामने हैं. दिल्ली कैपिटल्स इस सीजन लगातार 4 हार के बाद पहली जीत की उम्मीद में मैदान पर उतरी है. दिल्ली ने यहां टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया. लेकिन फाफ डुप्लेसिस और विराट कोहली की जोड़ी ने उसके इस फैसले को गलत साबित करने के इरादे से तेजी से रन बटोरने शुरू कर दिए.

4 ओवर के खेल के बाद बैंगलोर 33 रन बना चुकी थी और कप्तान डेविड वॉर्नर ने ऐसे में 5वां ओवर मिशेल मार्श को फेंकने के लिए दिया. मार्श की पहली 3 गेंदें अच्छी नहीं रही और इन पर एक चौका विराट ने तो एक फाफ डुप्लेसिस ने जड़ दिया.