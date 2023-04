IPL 2023: मोहम्मद सिराज ने उखाड़ा जोस बटलर का मिडल स्टंप, इस सीजन दूसरी बार 0 पर आउट

इंडियन प्रीमियर लीग (IPK 2023) में रविवार का दिन राजस्थान रॉयल्स (RR) और जोस बटलर (Jos Buttler) के फैन्स के लिए कुछ निराशाजनक रहा. यहां पर रॉयल्स को आज अपने इस स्टार खिलाड़ी से एक अहम और बड़ी पारी खेलने की आस थी. लेकिन बटलर अपना खाता खोले बगैर ही आउट हो गए. बटलर के रन न बनाने का नुकसान टीम को भी हुआ और राजस्थान की टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के खिलाफ 7 रन से मैच हार गई. RCB ने रॉयल्स के सामने 190 रनों की चुनौती पेश की थी.

लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान की शुरुआत मोहम्मद सिराज ने खराब कर दी, जब पारी की चौथी ही गेंद पर उन्होंने जोस बटलर को बोल्ड कर दिया. सिराज इस सीजन गजब की फॉर्म में हैं वह अब तक पावरप्ले में लेफ्टहैंडर बल्लेबाजों पर भारी पड़ रहे थे. लेकिन आज उन्होंने दाएं हाथ के बल्लेबाज जोस बटलर को चकमा दे दिया.