IPL 2023 Schedule: 31 मार्च से शुरू होगा आईपीएल; पहले मैच में गुजरात टाइटंस का सामना करेगी चेन्नई सुपर किंग्स

हार्दिक पांड्या की गुजरात टाइटन्स और महेंद्र सिंह धोनी के बीच 31 मार्च को खेला जाएगा इंडियन प्रीमियर लीग 2023 का पहला मुकाबला.

IPL 2023 Schedule: बीसीसीआई ने आज स्टार स्पोर्ट्स चैनल पर इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2023) के 16वें सीजन के कार्यक्रम का ऐलान किया है. 10 टीमों का ये टूर्नामेंट 31 मार्च को मौजूदा चैंपियन गुजरात टाइटंस और चार खिताब जीत चुकी चेन्नई सुपर किंग्स के बीच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मुकाबले के साथ शुरू होगी.

आईपीएल 2023 टूर्नामेंट के 70 लीग मैच 31 मार्च से शुरू होकर 21 मई तक खेले जाएंगे. सभी टीमों अपने 14 लीग मैचों में से सात घरेलू और सात मैच विदेशी वेन्यू पर खेलेंगी. आईपीएल 2023 में कुल 18 डबल हेडर मुकाबले होंगे. हालांकि अभी प्लेऑफ मैचों की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है.

आईपीएल 2023 ग्रुप तालिका:

ग्रुप ए- मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायन्ट्स.

ग्रुप बी- चेन्नई सुपर किंग्स, पंजाब किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और गुजरात टाइटन्स

चेन्नई सुपर किंग्स का फुल शेड्यूल:

31 मार्च vs गुजरात टाइटन्स

3 अप्रैल vs लखनऊ सुपर जायन्ट्स

8 अप्रैल vs मुंबई इंडियंस

12 अप्रैल vs राजस्थान रॉयल्स

17 अप्रैल vs रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर

21 अप्रैल vs सनराइजर्स हैदराबाद

23 अप्रैल vs कोलकाता नाइट राइडर्स

27 अप्रैल vs राजस्थान रॉयल्स

30 अप्रैल vs पंजाब किंग्स

4 मई vs लखनऊ सुपर जायन्ट्स

6 मई vs मुंबई इंडियंस

10 मई vs दिल्ली कैपिटल्स

14 मई vs कोलकाता नाइट राइडर्स

20 मई vs दिल्ली कैपिटल्स

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का फुल शेड्यूल:

2 अप्रैल vs मुंबई इंडियंस

6 अप्रैल vs कोलकाता नाइट राइडर्स

10 अप्रैल vs लखनऊ सुपर जायन्ट्स

15 अप्रैल vs दिल्ली कैपिटल्स

17 अप्रैल vs चेन्नई सुपर किंग्स

20 अप्रैस vs पंजाब किंग्स

23 अप्रैल vs राजस्थान रॉयल्स

26 अप्रैल vs कोलकाता नाइट राइडर्स

1 मई vs लखनऊ सुपर जायन्ट्स

6 मई vs दिल्ली कैपिटल्स

9 मई vs मुंबई इंडियंस

14 मई vs राजस्थान रॉयल्स

18 मई vs सनराइजर्स हैदराबाद

21 मई vs गुजराट टाइटन्स

कोलकाता नाइट राइडर्स का फुल शेड्यूल:

1 अप्रैल vs पंजाब किंग्स

6 अप्रैल vs रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर

9 अप्रैल vs गुजरात टाइटन्स

14 अप्रैल vs सनराइजर्स हैदराबाद

16 अप्रैल vs मुंबई इंडियंस

20 अप्रैल vs दिल्ली कैपिटल्स

23 अप्रैल vs चेन्नई सुपर किंग्स

26 अप्रैल vs रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर

29 अप्रैल vs गुजरात टाइटन्स

4 मई vs सनराइजर्स हैदराबाद

8 मई vs पंजाब किंग्स

11 मई vs राजस्थान रॉयल्स

14 मई vs चेन्नई सुपर किंग्स

20 मई vs लखनऊ सुपर जायन्ट्स

मुंबई इंडियंस का फुल शेड्यूल:

2 अप्रैल vs रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर

8 अप्रैल vs चेन्नई सुपर किंग्स

11 अप्रैल vs दिल्ली कैपिटल्स

16 अप्रैल vs कोलकाता नाइट राइडर्स

18 अप्रैल vs सनराइजर्स हैदराबाद

22 अप्रैल vs पंजाब किंग्स

25 अप्रैल vs गुजरात टाइटन्स

30 अप्रैल vs राजस्थान रॉयल्स

3 मई vs पंजाब किंग्स

6 मई vs चेन्नई सुपर किंग्स

9 मई vs रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर

12 मई vs गुजरात टाइटन्स

16 मई vs लखनऊ सुपर जायन्ट्स

21 मई vs सनराइजर्स हैदराबाद

राजस्थान रॉयल्स का फुल शेड्यूल:

2 अप्रैल vs सनराइजर्स हैदराबाद

5 अप्रैल vs पंजाब किंग्स

8 अप्रैल vs दिल्ली कैपिटल्स

12 अप्रैल vs चेन्नई सुपर किंग्स

16 अप्रैल vs गुजरात टाइटन्स

19 अप्रैल vs लखनऊ सुपर जायन्ट्स

23 अप्रैल vs रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर

27 अप्रैल vs चेन्नई सुपर किंग्स

30 अप्रैल vs मुंबई इंडियंस

5 मई vs गुजरात टाइटन्स

7 मई vs सनराइजर्स हैदराबाद

11 मई vs कोलकाता नाइट राइडर्स

14 मई vs रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर

19 मई vs पंजाब किंग्स

दिल्ली कैपिटल्स का फुल शेड्यूल:

1 अप्रैल vs लखनऊ सुपर जायन्ट्स

4 अप्रैल vs गुजरात टाइटन्स

8 अप्रैल vs राजस्थान रॉयल्स

11 अप्रैल vs मुंबई इंडियंस

15 अप्रैल vs रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर

20 अप्रैल vs कोलकाता नाइट राइडर्स

24 अप्रैल vs सनराइजर्स हैदराबाद

29 अप्रैल vs सनराइजर्स हैदराबाद

2 मई vs गुजरात टाइटन्स

6 मई vs रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर

10 मई vs चेन्नई सुपर किंग्स

13 मई vs पंजाब किंग्स

17 मई vs पंजाब किंग्स

20 मई vs चेन्नई सुपर किंग्स

आईपीएल शेड्यूल के ऐलान के साथ साथ स्टार स्पोर्ट्स ने भी आज आईपीएल के 15 साल पूरे होने का जश्न मनाया. द इनक्रेडिबल अवार्ड्स कार्यक्रम आईपीएल सितारों और भारतीय क्रिकेट के दिग्गजों – हरभजन सिंह, वीरेंद्र सहवाग और इरफान पठान की उपस्थिति में आयोजित किया गया.

बीसीसीआई के महात्वाकांक्षी टूर्नामेंट आईपीएल ने आज 15 साल पूरे कर लिए हैं. कीवी दिग्गज ब्रेंडन मैकुलम ने आज 158 रनों की रिकॉर्डतोड़ पारी के साथ बैंगलौर स्टेडियस में इस ऐतिहासिक लीग की शुरुआत की थी.

आईपीएल की वजह से ही भारतीय क्रिकेट को हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी मिले. इंडियन प्रीमियर लीग पिछले 15 सालों में तेजी से आगे बढ़ी है और आज दुनिया की सबसे प्रतिस्पर्धी क्रिकेट लीगों में से एक बन गई है.

