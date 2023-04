IPL 2023: वेंकटेश अय्यर ने जड़ा टी20 करियर का पहला शतक, 15 साल बाद KKR को मिला शतकवीर

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2023) में रविवार को दिन के पहले मैच में युवा बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर (Venkatesh Iyer) ने अपनी टीम के लिए कमाल कर दिया. नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए उतरे अय्यर ने आज 49 बॉल में अपने टी20 करियर का पहला शतक ठोक दिया. केकेआर की टीम में अय्यर को छोड़कर आज कोई भी बल्लेबाज नहीं चला लेकिन अय्यर ने अकेले अपने दम पर टीम की रफ्तान बनाए रखी.

उन्होंने 51 बॉल की अपनी पारी में 6 चौके और 9 छक्के जमाए. वह 104 रन बनाकर आउट हुए तो उन्होंने ऑरेंज कैप पर भी कब्जा कर लिया. अय्यर अब इस सीजन सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं, जिन्होंने इस सीजन खेली 5 पारियों में एक हाफ सेंचुरी और एक सेंचुरी की बदौलत 234 रन बना लिए हैं.

इस पारी से पहले अय्यर ऑरेंज कैप की इस लिस्ट में टॉप 15 में भी नहीं थे. लेकिन उनके टी20 करियर के पहले शतक ने उन्हें यहां नंबर 1 पर पहुंचा दिया. अय्यर के इस शतक की बदौलत केकेआर ने मुंबई के सामने 186 रनों की विशाल चुनौती पेश की है.

कोलकाता के नजरिए से यह शतक इसलिए भी खास है क्योंकि उसके आईपीएल इतिहास में ब्रेंडन मैकुलम के बाद अब किसी खिलाड़ी ने उसकी ओर से शतक ठोका है. वह केकेआर के लिए शतक जमाने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं.