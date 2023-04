IPL 2023: एक कैच पर भिड़े राजस्थान रॉयल्स के तीन फील्डर, अंत में बॉलर ने किया यह काम- देखें- मजेदार वीडियो

IPL 2023- GT vs RR Match: आईपीएल में गुजरात टाइटन्स (GT) के खिलाफ खेल रही राजस्थान रॉयल्स (RR) की टीम आज मैच के पहले ही ओवर में गलती कर गई थी. गनीमत रही कि उस बॉल पर न तो टीम को विकेट के लिहाज से कोई नुकसान हुआ और न ही उसका कोई खिलाड़ी चोटिल हुआ लेकिन उसके तीन-तीन फील्डरों की ज्यादा मुस्तैदी टीम को भारी पड़ सकती थी.

लम्हा था ट्रेंट बोल्ट की गेंद पर ऋद्धिमान साहा (Wriddhiman Saha) का कैच लपकने का. यह बॉल इतना ऊंचा हवा में गया था और पिच पर ही आकर गिर रहा था, जिसे लपकने के लिए कप्तान संजू सैमसन (Sanju Samson) और शिमरॉन हेटमायर के अलावा एक और फील्डर लपकने के लिए गेंद पर पहुंच गया.

गेंद को पिच की ओर आते हुए संजू ने देखा तो उन्होंने पहले ही अपने आसपास के फील्डरों को यह बता दिया कि वह इस बॉल को लपकने के लिए जा रहे हैं. बाकी कोई दूसरा उनके बीच में न आए. संजू ने यह बात अपने इशारों से भी कही थी और मुंह से भी माइन… माइन (मेरा है.. मेरा है..) चिल्लाया था. लेकिन मैदान पर दर्शकों के शोर के चलते गेंद में नजरें जमाए बाकी दो फील्डरों ने इस न तो सुना और न ही उनके इशारे को देखा.

संजू जैसे ही बॉल के नीचे आए वैसे ही बाकी दो फील्डर भी आकर उनसे टकरा गए. बॉल संजू के ग्लब्स और हैटमायर के हाथ से लगकर छिटक कर दूर जा रहा था.