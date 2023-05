IPL 2023- आखिर वो क्या बात थी? जिस पर विराट कोहली से भिड़ गए गौतम गंभीर

लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की टीम सोमवार को लो स्कोरिंग मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) से हार गई. बैंगलोर ने इस कम स्कोर को बचाने के लिए बेहतरीन गेंदबाजी की. लेकिन चर्चाएं खेल पर नहीं बल्कि दो खिलाड़ियों की आपस में हुई लड़ाई पर हैं. इस मैच के बाद स्टार बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) और लखनऊ के मेंटॉर गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) की आपस में जुबानी भिड़ंत हो गई. दोनों टीमों के खिलाड़ी और सपोर्टिंग स्टाफ मैच के बाद एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे और इस बीच गौतम गंभीर के विराट से तीखी नोंकझोंक हो गई. लेकिन आखिर वह क्या वजह थी, जो दो स्टार शख्सियत एक-दूसरे से भिड़ गईं.

दरअसल इस लड़ाई के बीज मैच की दूसरी पारी के 16वें और 17वें ओवर में ही पड़ गए थे. इस दौरान लखनऊ की टीम 127 रन के टारगेट का पीछा करते हुए मुश्किल में थी. इस बीच नवीन उल हक (13) अपनी टीम का स्कोर आगे बढ़ाने की कोशिश में थे कि उनकी विराट कोहली से कुछ बहस हो गई. यह तो नहीं मालूम कि आखिर दोनों खिलाड़ियों के बीच क्या बात हुई थी लेकिन बहस इतनी जोरदार थी कि बीचबचाव के लिए मैदानी अंपायर और साथी बल्लेबाज अमित मिश्रा को भी आना पड़ा.

No of wickets taken by Naveen ul haq across all formats- 54 No of centuries Virat Kohli has across all format- 80 @imnaveenulhaq tujhe kis baat ka ghamand hai bhai? 🤣 pic.twitter.com/RTnxl5F9ui — BALA (@erbmjha) May 1, 2023

विराट कोहली यहां अपने जूत से कुछ इशारा कर रहे थे, जिस पर नवीन उल हक भड़क गए. बाद में जब नवीन उल हक 9वें विकेट के रूप में आउट हो कर पवेलियन लौट गए तो उन्होंने इस प्रकरण की जानकारी अपनी टीम के मेंटॉर गौतम गंभीर को दी.