क्या WTC फाइनल में रिद्धिमान साहा को मिलनी चाहिए जगह! पूर्व तेज गेंदबाज ने पूछा सवाल

आईपीएल के बाद टीम इंडिया को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (ICC WTC Final) में खेलना है. भारतीय टीम के नियमित विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत (Rishabh Pant) इन दिनों कार एक्सीडेंट में चोटिल होकर मैदान से बाहर हैं और टीम इंडिया की योजना केएल राहुल को यहां बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज आजमाने की थी लेकिन अब वह भी चोटिल होकर बाहर हो गए हैं. इस बीच भारतीय टेस्ट टीम की योजनाओं से बाहर हो चुके रिद्धिमान साहा (Wriddhiman Saha) इस रोल के लिए फिट नजर आ रहे हैं. साहा की कीपिंग तो जबरदस्त है ही इसके अलावा वह आईपीएल में भी खूब रन बना रहे हैं.

रविवार को गुजरात की ओर से आईपीएल में खेल रहे साहा ने लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ 43 बॉल में 81 रन की बेहतरीन पारी खेली. इस पारी में उन्होंने 10 चौके और 4 छक्के भी जमाए. उन्होंने शुभमनल गिल (94*) के साथ यहां पर ओपनिंग विकेट के लिए 142 रन जोड़े. साहा की इस बैटिंग के बाद एक बार फिर भारतीय क्रिकेट में यह बहस छेड़ दी है कि जब टीम इंडिया में विकेटकीपर बल्लेबाज की तलाश है तो फिर टेस्ट टीम में साहा को क्यों नहीं चुना जाना चाहिए.

भारतीय टीम के पूर्व तेज गेंदबाज डोडा गणेश ने भी अपने टि्वटर हैंडल पर यह सवाल पूछा है. गणेश ने साहा की इस पारी के बाद टि्वटर पर सवाल किया कि क्या साहा को WTC फाइनल में होना चाहिए? उन्होंने इसके साथ ही हैशटैक क्रिकेट टि्वटर इस्तेमाल किया है.

साहा ने इस मैच में सिर्फ 20 बॉल में ही अपनी फिफ्टी पूरी कर ली थी और वह अब गुजरात टाइटन्स के लिए सबसे तेज हाफ सेंचुरी जड़ने वाले बल्लेबाज भी हैं. लेकिन साहा दिसंबर 2021 के बाद से भारतीय टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं हैं. बीसीसीआई की सीनियर टीम के सिलेक्टर ने भारतीय टीम के भविष्य को देखते हुए साहा को अपनी योजनाओं से बाहर कर दिया था लेकिन अब जब टीम इंडिया के पास इस पॉजिशन के लिए कोई विकल्प नहीं हैं तो फिर चयनकर्ताओं को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जैसे मुकाबले के लिए उनकी ओर देखना चाहिए.