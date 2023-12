नई दिल्ली. ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टॉर्क आठ साल बाद इंडियन प्रीमियर लीग में वापसी करने वाले हैं. आईपीएल 2024 ऑक्शन के लिए प्लेयर्स की लिस्ट जारी कर दी गई है, इसमें मिचेल स्टॉर्क का नाम भी शामिल है. स्टॉर्क आखिरी बार 2015 में आईपीएल खेलते नजर आए थे. वह रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का हिस्सा थे.

टी-20 विश्व कप 2024 का आयोजन जून में होना है, अगर स्टॉर्क इंडियन प्रीमियर लीग का हिस्सा होते हैं तो उन्हें विश्व कप की तैयारी में इससे मदद मिलेगी. मिचेल स्टॉर्क के नाम आईपीएल के 27 मैच में 34 विकेट है. वह पहली बार 2014 में आईपीएल का हिस्सा बने थे और 2015 के बाद उन्होंने इससे दूरी बना ली थी. मिचेल स्टॉर्क का बेस प्राइस दो करोड़ रुपए है. स्टॉर्क के अलावा ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ और पैट कमिंस भी आईपीएल 2024 ऑक्शन के लिए भाग लेने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हैं.

मिचेल स्टॉर्क, रचिन रविंद्र, स्टीव स्मिथ, पैट कमिंस, ट्रेविस हेड, रोवमेन पॉवेल, गेराल्ड कोएट्जी, डेरेल मिचेल, वानिंदु हसरंगा, केशव महाराज, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद नबी, जिमी नीशम, मुजीब उर रहमान, लॉ़की फर्ग्युसन, जोश हेजलवुड

