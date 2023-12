IPL 2024 All Teams Full Squads: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2024 के ऑक्शन में ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों पर पैसों की जमकर बारिश हुई जिसमें सिर्फ 2 ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी ही 44 करोड़ से ज्यादा की रकम बटोरने में सफल रहे. ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ऑक्शन में टीम के अपने गेंदबाजी जोड़ीदार और कप्तान पैट कमिंस को पछाड़कर 24 करोड़ 75 लाख रुपये के साथ IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने जबकि इस दौरान तेज गेंदबाजों के लिए बड़ी बोली लगी.

सनराइजर्स हैदराबाद के रिकॉर्ड 20 करोड़ 50 लाख रुपये में कमिंस को अपने साथ जोड़ने के कुछ ही घंटों बाद कोलकाता नाइट राइडर्स ने बाएं हाथ के तेज गेंदबाज स्टार्क के लिए 24 करोड़ 75 लाख रुपये की बोली लगाई. स्टार्क पिछली बार 2015 में आईपीएल में खेले थे. स्टार्क को पिछले साल 18 करोड़ 50 लाख रुपये की रिकॉर्ड बोली हासिल करने वाले इंग्लैंड के सैम कुरेन से काफी अधिक राशि मिली. करन को पंजाब किंग्स ने खरीदा था.

Presenting the Top 5⃣ buys of #IPLAuction 2024 😎

Mitchell Starc tops the list with a whopping amount of INR 24.75 Crore 🔥#IPL pic.twitter.com/3ky8QsixV1

— IndianPremierLeague (@IPL) December 19, 2023