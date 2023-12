IPL 2024 Auction के लिए दुबई पहुंचे ऋषभ पंत, ऑक्शन में बैठकर खुद चुनेंगे अपने खिलाड़ी

नई दिल्ली. इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2024) का 17वां सीजन दिल्ली कैपिटल्स (DC) और उसके कप्तान ऋषभ पंत (Rishabh Pant) के खास होने वाला है. पंत इस सीजन से एक बार फिर क्रिकेट के मैदान पर वापसी करेंगे. बीते साल दिसंबर 2022 में उनका कार एक्सीडेंट हो गया था, जिसके चलते वह साल 2023 में क्रिकेट से दूर रहे. उन्हें इस एक्सीडेंट में कई गंभीर चोटें आई थीं, जिसके बाद से वह अब तक उबर रहे हैं. लेकिन इस बार वह मार्च के अंतिम सप्ताह से शुरू होने वाली इस लीग में खेलेंगे और टीम की कप्तानी भी करते दिखाई देंगे.

पंत इस जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं और वह ऑक्शन में हिस्सा लेने के लिए पहुंच गए हैं. पंत ने बताया कि वह मैनेजमेंट के साथ यह टेबल पर ही तय कर लेना चाहते हैं कि उन्हें कौन सा खिलाड़ी अपनी टीम के लिए हर हाल में चाहिए ही चाहिए.

दिल्ली कैपिटल्स ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर यह जानकारी दी है कि पंत इस ऑक्शन में अपनी टीम के ऑक्शन टेबल पर बैठकर खिलाड़ियों को चुनने की मुहिम का हिस्सा बनेंगे. कैपिटल्स ने पंत से बातचीत का एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वह बता रहे हैं कि वह इस ऑक्शन में हिस्सा लेने के लिए यहां आए हैं.

HERE. WE. GO 🔥

Smile is 🔙, Audacity is 🔙, Look who’s 🔙 💙#YehHaiNayiDilli #RishabhPant #IPLAuction | @RishabhPant17 pic.twitter.com/xVLqvlXI8G

— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) December 18, 2023