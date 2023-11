IPL 2024: MS Dhoni करेंगे चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी; देखें CSK के रीटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट

चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) ने रविवार को आईपीएल 2024 सीज़न की नीलामी से पहले रीटेन और रिलीज किए खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की है. सीएसके ने अपने कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) को रीटेन किया है यानि कि 2024 में भी धोनी चेन्नई फ्रेंचाइजी की अगुवाई करते नजर आएंगे. सीएसके ने बेन स्टोक्स (Ben Stokes) और अंबाती रायुडू (Ambati Rayudu) के साथ कुछ आठ खिलाड़ियों को रिलीज किया है. सुपर किंग्स के पास अब 32.1 करोड़ रुपये का बजट बचा है.

आईपीएल 2023 के सफल अभियान के बाद अंबाती रायडू ने भारतीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया. जबकि बेन स्टोक्स ने अपने कार्यभार और फिटनेस को मैनेज करने के लिए आईपीएल 2024 से नाम वापस लिया है. वह आईपीएल 2023 से पहले सुपर किंग्स का हिस्सा बन गए.

ड्वेन प्रीटोरियस 2022 में सुपर किंग्स में शामिल हो गए. उन्होंने सात मैच खेले हैं और 2023 में सुपर किंग्स की विजेता टीम का हिस्सा थे. न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर खिलाड़ी काइल जैमीसन को आईपीएल 2023 की खिलाड़ी नीलामी में सुपर किंग्स ने चुना था, लेकिन चोट के कारण वह सीजन से बाहर हो गए. उनकी जगह दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज सिसांडा मगाला को लिया गया.

The Super Equation as we head to the Auction Table! pic.twitter.com/xu83CsgGhL

— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) November 26, 2023