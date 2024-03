IPL 2024: चेन्नई सुपर किंग्स ने शुरू की अपनी प्रैक्टिस, खिताबी जीत के साथ MS Dhoni को विदाई देना चाहेगी CSK

चेन्नई: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की मौजूदा चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने लीग के आगामी 17वें सीजन के लिए अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी है. सीएसके की टीम इस बार अपने कप्तान एमएस धोनी (MS Dhoni) को खिताबी जीत के साथ को विदाई देना चाहेगी. चेन्नई की टीम 22 मार्च को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) के खिलाफ होने वाले मुकाबले से आईपीएल 2024 में अपने खिताब बचाओ अभियान की शुरुआत करेगी.

चेन्नई सुपर किंग्स का शनिवार को यहां तेज गेंदबाज दीपक चाहर की मौजूदगी में शिविर शुरू हुआ. चाहर 22 मार्च से शुरू होने वाले आईपीएल में अपनी फ्रेंचाइजी के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन करके राष्ट्रीय टीम में वापसी करना चाहेंगे. चेन्नई ने इससे पहले शुक्रवार को शहर में खिलाड़ियों के पहले बैच के आगमन की पुष्टि की थी. इसमें सिमरजीत सिंह (तेज गेंदबाज), राजवर्धन हंगरगेकर (ऑलराउंडर), मुकेश चौधरी (तेज गेंदबाज), प्रशांत सोलंकी (स्पिनर), अजय मंडल (ऑल-राउंडर) और दीपक चाहर (तेज गेंदबाज) का नाम शामिल था.

तमिलनाडु क्रिकेट संघ (टीएनसीए) के एक अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ‘‘स्थानीय (भारतीय) खिलाड़ियों का पहला जत्था शुक्रवार को यहां पहुंच गया है। अगले कुछ दिनों में और खिलाड़ियों के आने की उम्मीद है।’’

Getting into the groove! 🤟🏻🔥#WhistlePodu pic.twitter.com/9OF5K6OxnK

— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) March 2, 2024