IPL 2024, Hardik Pandya new MI Captain: मुंबई इंडियन्स (Mumbai Indians) ने रोहित शर्मा की जगह शुक्रवार को हरफनमौला हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2024 के लिए अपनी टीम का कप्तान नियुक्त किया है. रोहित की अगुवाई में मुंबई की टीम पांच बार चैम्पियन बनी है. वह चेन्नई सुपर किंग्स के साथ इस लीग की सबसे सफल फ्रेंचाइजी टीम है. रोहित 2013 में मुंबई इंडियन्स के कप्तान बने थे. तब से उनकी अगुवाई में टीम ने 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 में खिताब अपने नाम किया.

मुंबई इंडियन्स (MI) ने हार्दिक को गुजरात टाइटंस से करार कर पिछले महीने अपनी टीम में शामिल किया था. हार्दिक की अगुवाई में गुजरात की टीम अपने शुरुआती सत्र में खिताब जीतने में सफल रही जबकि पिछले सत्र के फाइनल में उसे चेन्नई सुपर किंग्स से हार का सामना करना पड़ा. फ्रेंचाइजी ने रोहित को उनकी शानदार योगदान के लिए धन्यवाद दिया. मुंबई ने रोहित की कप्तानी के दौर का एक वीडियो शेयर किया जिसमें उनकी पूरी यात्रा को दर्शाया गया.

Ro,

In 2013 you took over as captain of MI. You asked us to . In victories & defeats, you asked us to . 10 years & 6 trophies later, here we are. Our , your legacy will be etched in Blue & Gold. Thank you, pic.twitter.com/KDIPCkIVop

