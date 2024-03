IPL 2024: कोलकाता नाइट राइडर्स ने Phil Salt को किया अपनी टीम में शामिल, इंग्लैंड के लिए ठोक चुका है सबसे तेज शतक

कोलकाता: दो बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने 22 मार्च से शुरू होने जा रही इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2024) के लिए इंग्लैंड के विस्फोटक बल्लेबाज फिल साल्ट (Phil Salt) को अपनी टीम में शामिल किया है. विकेटकीपर-बल्लेबाज साल्ट को हमवतन जेसन रॉय (Jason Roy) की जगह KKR टीम में लाया गया है. रॉय ने निजी कारणों से आईपीएल के आगामी 17वें सीजन से अपना नाम वापस ले लिया था. पिछले साल दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खेलने वाले साल्ट आईपीएल 2024 नीलामी में अनसोल्ड रहे थे. लेकिन अब वह दुनिया की इस सबसे महंगी क्रिकेट के दूसरे सीजन में खेलेंगे.

विकेटकीपर-बल्लेबाज साल्ट को 1.5 करोड़ रुपये के उनके बेस प्राइस पर खरीदा गया है. इंग्लैंड के आक्रामक विकेटकीपर बल्लेबाज ने पिछले साल दिसंबर में वेस्टइंडीज के खिलाफ लगातार दो टी20 शतक बनाए थे. त्रिनिदाद में चौथे टी20I में उन्होंने 48 गेंदों में शतक ठोका था, जोकि इंग्लैंड के लिए संयुक्त रूप से सबसे तेज शतक है.

