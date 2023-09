लखनऊ। लखनऊ सुपर जायंट्स ((LSG)) ने शनिवार को पूर्व भारतीय स्पिनर श्रीधरन श्रीराम को अगले इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) सत्र के लिए टीम का सहायक कोच नियुक्त करने की घोषणा की.

LSG के कोचिंग स्टॉफ में दिग्गज

वह मुख्य कोच जस्टिन लैंगर और ‘मेंटोर’ गौतम गंभीर से जुड़ जायेंगे. टीम के कोचिंग विभाग में विजय दहिया (असिस्टेंट कोच), प्रवीण ताम्बे (स्पिन गेंदबाजी कोच), मोर्नी मोर्कल (तेज गेंदबाजी कोच) और जोंटी रोड्स (फील्डिंग कोच) शामिल हैं. श्रीराम को कोचिंग का काफी अनुभव है, वह बांग्लादेश के तकनीकी सलाहकार थे जब टीम ने पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 चरण में दो जीत हासिल की थी.