'ठोको ताली..छा गए गुरु'; चुनावी मौसम के बीच 6 साल बाद IPL कमेंट्री रूम में वापसी करेंगे नवजोत सिंह सिद्धू

नई दिल्ली: पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कांग्रेस के सीनियर लीडर नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) अपने पुराने रंग में लौटने जा रहे हैं. सिद्धू की करीब छह साल बाद कमेंट्री में वापसी होने जा रही है. वह 22 मार्च से शुरू होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2024 में कमेंट्री का तड़का लगाते हुए नजर आएंगे. आईपीएल की आधिकारिक प्रसारणकर्ता स्टार स्पोर्ट्स ने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट के जरिए मंगलवार को इसकी जानकारी दी.

आईपीएल 20224 का पहला मैच एमएस धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (CSK vs RCB) के बीच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा. सिद्धू पहले मैच से ही कमेंट्री में अपनी आवाज से दर्शकों का मनोरंजन करते हुए नजर आएंगे. स्टार स्पोर्ट्स ने पोस्ट में लिखा, ” सरदार ऑफ कॉमेंट्री इज बैक.” सिद्धू ने खुद भी अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए आईपीएल 2024 से कमेंट्री में वापसी करने की जानकारी दी है.

A wise man once said, “Hope is the biggest ‘tope’”

And this wise man, the great @sherryontopp himself, has joined our Incredible StarCast! 👏

Don't miss his incredible commentary (and gajab one-liners) in #IPLOnStar – STARTS MAR 22, 6:30 PM onwards, LIVE on Star Sports Network!

