IPL 2024: पंजाब किंग्स ने 17वें सीजन की शुरुआत से पहले लॉन्च की अपनी नई जर्सी, नए अवतार में दिखा 'गब्बर'

चंडीगढ़: पंजाब किंग्स (Punjab Kings) ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2024 की शुरुआत से पहले अपनी नई जर्सी लॉन्च कर दी है. फ्रेंचाइजी ने यहां स्थित एलांते मॉल में आयोजित एक शानदार कार्यक्रम के दौरान फैंस के सामने अपनी नई जर्सी पेश की. पंजाब किंग्स की सह-मालिक प्रीति जिंटा और टीम के कप्तान शिखर धवन ने पंजाब किंग्स की जर्सी लॉन्च की. उनके अलावा टीम के कोचिंग स्टाफ भी मौजूद थे.

प्लेआर (PlayR) द्वारा निर्मित नई लाल जर्सी अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार बनाई गई है और यह उस जुनून, भावना और जोश का प्रतीक है, जिसके लिए पंजाब के शेर पहचाने जाते हैं. नई जर्सी के लिए कपड़ा वियतनाम से आयात किया गया है और इसका निर्माण PlayR द्वारा भारत में किया गया है. यह 20 प्रतिशत हल्की और 30 प्रतिशत अधिक स्ट्रेचेबल है और इसे पसीना-रोधी, गंध-विरोधी, बैक्टीरिया-रोधी और एंटी-पिलिंग तकनीकों के साथ डिज़ाइन किया गया है. नई जर्सी खिलाड़ियों को सूरज की पैरा बैगनी किरणों से भी बचाएगी. यूवी प्रतिरोधी होने के इसका रंग भी फीका नहीं होगा.

जर्सी के निचले भाग में केसरी पैटर्न है, जो आग से प्रेरित हैं. केसरी पैटर्न हमारी परंपराओं में गहराई में निहित है. यह शेरों के भीतर की आग को और उजागर करता है. कंधे के ब्लेड पर भारतीय तिरंगा है जो हमारे राष्ट्र और हमारे सम्माननीय सशस्त्र बलों के प्रति एक श्रद्धांजलि है. इसके किनारों पर निहाल नीले तीर ऊपर की ओर गति को दर्शाते हैं और पंजाब के योद्धाओं के हथियारों का प्रतीक हैं.

पंजाब किंग्स को आईपीएल 2024 में अपना पहला मैच शनिवार, 23 मार्च को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेलना है. इसके बाद टीम अपना अगला मैच 25 मार्च को आरसीबी के खिलाफ, तीसरा मैच 30 मार्च को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ और चौथा मैच चार अप्रैल को गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेलना है. देश में लोकसभा चुनाव 2024 के कारण बीसीसीआई ने आईपीएल 2024 के लिए पहले 21 मैचों का ही शेड्यूल जारी किया है.

Sadde Shers ❤️ Saddi Navi Jersey! ❤️‍🔥#SherSquad, how much do you love our new kit on a scale of 😍 to 🔥?#SaddaPunjab #PunjabKings #JazbaHaiPunjabi pic.twitter.com/fIi0FNulXC

— Punjab Kings (@PunjabKingsIPL) March 16, 2024