IPL 2024: कोलकाता नाइट राइडर्स कैम्प में हुई श्रेयस अय्यर की एंट्री- VIDEO

कोलकाता: दो बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2024 के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी है. टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) आईपीएल के 17वें सीजन से पहले टीम के अभ्यास शिविर (KKR Camp) से जुड़ गए हैं.

पीठ से जुड़ी परेशानियों के कारण अय्यर के टूर्नामेंट के शुरुआती मैचों में खेलना संदिग्ध लग रहा था. केकेआर की टीम 23 मार्च को ईडन गार्डन्स में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ होने वाले मुकाबले से आईपीएल 2024 में अपने अभियान की शुरुआत करेगी.

VIDEO: गौतम गंभीर ने IPL 2024 से पहले KKR के खिलाड़ियों को दी बेहद खास स्पीच,क्या जानिए क्या कहा

केकेआर ने अय्यर के शहर में पहुंचने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जारी की हैं. अय्यर पीठ के ऑपरेशन के कारण पिछले साल आईपीएल में नहीं खेल पाए थे. उन्होंने सितंबर में प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी की थी लेकिन पीठ दर्द उन्हें परेशान करता रहा.

Woke up with Skipper ruling our feed, again! 💜 pic.twitter.com/YqzWjPDGcD

— KolkataKnightRiders (@KKRiders) March 17, 2024