IPL 2024: ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप जिताने वाले धाकड़ बैटर की 6 साल बाद लीग में एंट्री, SRH की लगा सकते नैया पार

हैदराबाद: ऑस्ट्रेलिया के आक्रामक सलामी बल्लेबाज ट्रैविस हेड (Travis Head) ने उम्मीद जताई है कि आगामी इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में वह सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) की तरफ से अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रहेंगे. हेड सनराइजर्स की टीम के अभ्यास शिविर से जुड़ गए हैं. ऑस्ट्रेलिया की वनडे विश्व कप की जीत में अहम भूमिका निभाने वाला यह 30 वर्षीय बल्लेबाज 6 साल बाद आईपीएल में खेलेगा.

सनराइजर्स हैदराबाद को अब आईपीएल 2024 में अपना पहला मैच 23 मार्च को ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स (SRH vs KKR) के खिलाफ खेलना है.

IPL 2024: पैट कमिंस को सनराइजर्स हैदराबाद का कप्तान बनाए जाने पर इरफान पठान ने उठाए सवाल, जानिए क्या कहा

सनराइजर्स हैदराबाद के रविवार को ‘एक्स’ पर पोस्ट किए गए वीडियो में हेड ने कहा, ” मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं. वापसी करके अच्छा लग रहा है. उम्मीद है कि मेरे लिए यह सत्र अच्छा होगा. टीम अच्छी लग रही है. उम्मीद है कि मैं टीम के लिए अपना योगदान दूंगा. मैं खचाखच भरे स्टेडियम में खेलने को लेकर रोमांचित हूं.”

ing into the new season with new goals and ambitions pic.twitter.com/NxGGDklLnU

— SunRisers Hyderabad (@SunRisers) March 17, 2024