IPL 2024: विराट कोहली ने आईपीएल में इन्हें दिया अपनी सफलता का श्रेय, 17वें सीजन के पहले मैच में CSK से भिड़ेगी RCB

बेंगलुरु: स्टार बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) से अपना गहरा लगाव दिखाते हुए इस टी20 टूर्नामेंट में अपनी सफलता का श्रेय साथी खिलाड़ियों और प्रशंसकों को दिया. कोहली निजी कारणों से इंग्लैंड के खिलाफ पांच टेस्ट मैचों की सीरीज में नहीं खेल रहे हैं, लेकिन उनके आईपीएल में वापसी करने की संभावना है. उनकी टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) टूर्नामेंट के पहले मैच में 22 मार्च को चेन्नई सुपर किंग्स (IPL 2024 CSK vs RCB) से भिड़ेगी.

आईपीएल 2024 की शुरुआत से पहले कोहली का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह आईपीएल से खास लगाव की वजह बता रहे हैं. विराट कोहली ने स्टार स्पोर्ट्स से बातचीत में उस सवाल का जवाब दिया है, जिसमें उनसे पूछा गया कि आईपीएल में सबसे ज्यादा मिस क्या करते हैं?

NZ vs AUS: केन विलियमसन ने तोड़ा विराट कोहली का रिकॉर्ड, यह खिलाड़ी अब भी टॉप पर

आरसीबी के पूर्व कप्तान ने स्टार स्पोर्ट्स से कहा, ” मुझे आईपीएल से गहरा लगाव है. इसमें आप कई नए खिलाड़ियों के साथ खेलते हो. कई ऐसे खिलाड़ियों के साथ खेलते हो जिन्हें आप लंबे समय से जानते हो और जो आपके देश से नहीं है जिनसे आप अक्सर नहीं मिलते हो. यही वजह है कि हर किसी का आईपीएल से लगाव है क्योंकि इसमें खिलाड़ियों और प्रशंसकों का गहरा जुड़ाव है.”

We all nod in agreement when the king speaks! @imVkohli sheds light on why #IPL is a valuable opportunity for aspiring youngsters worldwide!

Will he be the defining factor for #RCB in this #IPLOnStar?#IPL2024 – Starts 22nd March! #AjabRangOnStar #BetterTogether pic.twitter.com/Ijm9G8vzBz

— Star Sports (@StarSportsIndia) March 8, 2024