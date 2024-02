सामने आई IPL 2024 की तारीख, लीग के चेयरमैन अरुण धूमल का ऐलान

नई दिल्ली. इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2024) के 17वें सीजन की शुरुआत की तारीख सामने आ गई है. इस बार 10 टीमों वाली दुनिया की इस सबसे बड़ी इस क्रिकेट लीग की शुरुआत 22 मार्च से होने जा रही है. लीग के चेयरमैन अरुण धूमल (Arun Dhumal) ने मंगलवार को मीडिया को यह जानकारी दी. बता दें इस बार देश में लोक सभा के चुनाव (Lok Sabha Election 2024) भी आयोजित होंगे. ऐसे में आईपीएल को सरकार के साथ मिलकर इस लीग का शेड्यूल बनाना होगा. देश भर के ये आम चुनाव करीब 7 या 8 चरणों में होंगे ऐसे में सुरक्षा के दृष्टिकोण से चुनावों के साथ इस लीग का तालमेल बनाकर शेड्यूल पेश किया जाएगा.

न्यूज एजेंसी पीटीआई ने अरुण धूमल के हवाले से बताया, ‘आईपीएल को 22 मार्च से शुरू करने की योजना है.’ साल 2008 से शुरू हुई इस लीग में अकसर हर 5 साल बाद देश के आम चुनावों के साथ इसका शेड्यूल फंसता है. पहली बार जब साल 2009 में ऐसा हुआ था, तब इस लीग को साउथ अफ्रीका में आयोजित किया गया था.

