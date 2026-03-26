IPL 2026 दूसरे फेस का शेड्यूल आया सामने, 24 मई को फाइनल, 12 वेन्यूज पर होंगे बाकी के 50 मैच

BCCI ने गुरुवार को आईपीएल 2026 के दूसरे चरण का शेड्यूल जारी कर दिया है. इससे पहले बोर्ड ने देश के 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधान सभा चुनावों को देखते हुए 12 अप्रैल तक ही शेड्यूल जारी किया था.

Published date india.com Updated: March 26, 2026 6:27 PM IST
email india.com By Arun Kumar email india.com twitter india.com | Edited by Arun Kumar email india.com twitter india.com
IPL 2026 दूसरे फेस का शेड्यूल आया सामने, 24 मई को फाइनल, 12 वेन्यूज पर होंगे बाकी के 50 मैच

IPL 2026 Full Schedule: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने गुरुवार (26 मार्च) को आईपीएल के 19वें सीजन के दूसरे चरण का शेड्यूल जारी कर दिया है. दूसरे फेस में जारी शेड्यूल के मुताबिक 50 मैच खेले जाएंगे और लीग का फाइनल 26 मई रविवार को खेला जाएगा. 13 अप्रैल से 24 मई के बीच खेले जाने वाले ये सभी मैच देश के 12 शहरों में खेले जाएंगे. इससे पहले बोर्ड ने पहले चरण का शेड्यूल 12 अप्रैल 2026 तक ही जारी किया था.

इससे पहले बोर्ड ने पहले चरण का शेड्यूल जारी करते हुए शुरुआती 20 मैचों का ही ऐलान किया था. इस शेड्यूल में तब 28 मार्च से 12 अप्रैल तक खेले जाने वाले शुरुआती मैचों की ही जानकारी दी गई थी. 10 टीमों वाली इस लीग में अब सभी 70 मैचों का शेड्यूल सामने आ गया है. इससे पहले बोर्ड ने देश के 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेशों में चुनावों की तारीखों का ऐलान होने की संभावना के चलते अपना पूरा शेड्यूल जारी नहीं किया था.

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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